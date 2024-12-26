В Челябинске создали трекер для снятия стрессов

В 2025 году челябинский нейротрекер протестируют пользователи Фото: команда разработчиков трекера Neyrox

В Челябинске компании «Нейротехнолоджи» и ООО «Нейрокс» создали медицинский браслет Neyrox, который поможет справиться со стрессом и выявить пищевую аритмию. Как URA.RU рассказала пресс-служба команды создателей, трекер поможет избежать кризисных состояний организма людям пожилого возраста, спортсменам и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, патологий нервной системы и сахарного диабета.

«Нейротрекер использует достижения в области нейробиологии и телемедицинской диагностики. Прибор позволяет оценить эмоциональное состояние человека: агрессивен он, переутомлен или перевозбужден, выявить первые признаки формирования панической атаки или лунатизма, особенно у детей», — рассказали URA.RU представители команды создателей.

Трекер анализирует такие показатели, как пульс, уровень стресса, дыхание, температура тела, насыщение крови кислородом, вариабельность сердечного ритма и активность нервной системы. Пилотные исследования показали, что браслет может фиксировать изменения тонуса нервной системы за несколько часов до приступа тревожности.

Устройство снабдили функцией комплексного мониторинга здоровья, позволяя врачам дистанционно наблюдать за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями, а родителям — за состоянием детей. Neyrox передает данные в мобильное приложение, где пользователи могут получить персонализированные рекомендации по улучшению психоэмоционального состояния или увидеть диагностически знаковые признаки реакции организма. Стилизованное под сенсорные часы устройство предлагает и привычные функции: уведомления, будильник, звонки, отображение актуального времени, плеер и кнопку SOS.

Финальная сборка и прошивка трекера ведется в Челябинске, микроэлектронную сборку осуществляют на фабрике в китайском Шэньчжэне. Создатели подчеркнули, что материалы и технологии соответствуют международным стандартам качества и безопасности.

Проект разрабатывался многопрофильной командой специалистов под руководством нейрофизиолога и главы компании «Нейротехнолоджи» Юрия Корюкалова с 2018 по 2024 годы. В команде задействованы инженеры и конструкторы. За биомедицинский функционал отвечали невролог, нейрофизиолог, спортивный врач, психотерапевт и кардиолог.

«Нам с коллегами интересно посмотреть, насколько точный мониторинг произведет устройство в измерении вариабельности сердечного ритма, уровня глюкозы в крови и степени утомляемости. Функция мониторинга одновременно нескольких членов семьи в приложении также выглядит перспективной. Мы планируем начать исследования и обязательно поделимся их результатами с общественностью», — сказал URA.RU и. о. главного врача районной больницы села Долгодеревенское Дмитрий Киреев.

Разработчики заняты совершенствованием браслета, чтобы расширить его применение. В будущем Neyrox сможет прогнозировать приступы эпилепсии и мониторить состояние детей с расстройствами аутистического спектра. С 2025 году устройство перейдет на этап бета-тестирования, что позволит стабилизировать его функционал и внедрить в практическое использование. Компания Нейрокс» является резидентом регионального оператора IT-Park74 и фонда «Сколково».

Технический директор лаборатории робототехники «Сбера» Алексей Гонноченко (справа) и глава компании «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов Фото: команда разработчиков трекера Neyrox