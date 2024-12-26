Из екатеринбургского аэропорта Кольцово утром 27 декабря впервые запустили прямой рейс в Абу-Даби (столица ОАЭ). Перелеты будет осуществлять арабская авиакомпания AirArabia, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам. Время в пути составит около пяти часов и 20 минут», — следует из сообщения. Новое направление дает возможность путешественникам летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.
Ранее о новых экзотических направлениях из уральской столицы рассказывал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, в ближайшее время откроются прямые рейсы в Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия) и в Фергану (Узбекистан).
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