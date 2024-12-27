Чаще всего из Челябинска за рубеж в 2024 году летали в Таджикистан и Киргизию

Наиболее востребованными рейсами из Челябинска за рубеж в 2024 году стали полеты в Таджикистан и Киргизию. Как следует из данных компании OneTwoTrip, которыми располагает URA.RU, на города Душанбе и Ош пришлось больше половины трафика по международным направлениям.
«За границу жители Челябинска чаще всего летали в Душанбе (27,1%), Ош (25%), Ереван (16,3%), Минск (11,1%) и Худжанд (6,1%). Год назад пятерка выглядела иначе: помимо Еревана, в список входили Стамбул, Анталья, Астана и Пхукет», — рассказали URA.RU в компании.
Ситуация по международным рейсам в целом по Уралу несколько другая. Здесь лидерами списка полетов в 2024 году стали Стамбул (16,0%), Ереван (15,2%) и Дубай (10,0%).
Внутри страны челябинцы чаще всего отправлялись в Москву (46,3%), Санкт-Петербург (22,4%) и Сочи (15,0%). Среди менее популярных направлений оказались Минеральные Воды и Новосибирск. Годом ранее в список входили Калининград и Казань.
Наиболее востребованными маршрутами в Челябинск стали перелеты из Москвы (71,2%). Также трафик получен за счет Санкт-Петербурга (19,9%) и Сочи (2,1%).
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