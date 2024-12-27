Чаще всего из Челябинска за рубеж в 2024 году летали в Таджикистан и Киргизию

28 декабря 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

География международных вылетов из Челябинска за год изменилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наиболее востребованными рейсами из Челябинска за рубеж в 2024 году стали полеты в Таджикистан и Киргизию. Как следует из данных компании OneTwoTrip, которыми располагает URA.RU, на города Душанбе и Ош пришлось больше половины трафика по международным направлениям. «За границу жители Челябинска чаще всего летали в Душанбе (27,1%), Ош (25%), Ереван (16,3%), Минск (11,1%) и Худжанд (6,1%). Год назад пятерка выглядела иначе: помимо Еревана, в список входили Стамбул, Анталья, Астана и Пхукет», — рассказали URA.RU в компании. Ситуация по международным рейсам в целом по Уралу несколько другая. Здесь лидерами списка полетов в 2024 году стали Стамбул (16,0%), Ереван (15,2%) и Дубай (10,0%). Внутри страны челябинцы чаще всего отправлялись в Москву (46,3%), Санкт-Петербург (22,4%) и Сочи (15,0%). Среди менее популярных направлений оказались Минеральные Воды и Новосибирск. Годом ранее в список входили Калининград и Казань. Наиболее востребованными маршрутами в Челябинск стали перелеты из Москвы (71,2%). Также трафик получен за счет Санкт-Петербурга (19,9%) и Сочи (2,1%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наиболее востребованными рейсами из Челябинска за рубеж в 2024 году стали полеты в Таджикистан и Киргизию. Как следует из данных компании OneTwoTrip, которыми располагает URA.RU, на города Душанбе и Ош пришлось больше половины трафика по международным направлениям. «За границу жители Челябинска чаще всего летали в Душанбе (27,1%), Ош (25%), Ереван (16,3%), Минск (11,1%) и Худжанд (6,1%). Год назад пятерка выглядела иначе: помимо Еревана, в список входили Стамбул, Анталья, Астана и Пхукет», — рассказали URA.RU в компании. Ситуация по международным рейсам в целом по Уралу несколько другая. Здесь лидерами списка полетов в 2024 году стали Стамбул (16,0%), Ереван (15,2%) и Дубай (10,0%). Внутри страны челябинцы чаще всего отправлялись в Москву (46,3%), Санкт-Петербург (22,4%) и Сочи (15,0%). Среди менее популярных направлений оказались Минеральные Воды и Новосибирск. Годом ранее в список входили Калининград и Казань. Наиболее востребованными маршрутами в Челябинск стали перелеты из Москвы (71,2%). Также трафик получен за счет Санкт-Петербурга (19,9%) и Сочи (2,1%).