26 декабря 2024

Грузовик раздавил ребенка в Челябинской области. Видео

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Обстоятельства ДТП выясняются Фото:

Водитель грузового автомобиля ЗИЛ в Челябинской области на пешеходном переходе наехал на 16-летнего мальчика, который от полученных травм скончался в больнице. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«ДТП произошло 27 декабря в 08:40 часов в поселке Айском Златоустовского городского округа. 65-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ наехал на 16-летнего подростка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Ребенок от полученных травм скончался в медучреждении, рассказал заместитель начальника ГАИ полковник полиции Николай Косарев. Дополнительные обстоятельства происшествия выясняются.

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Водитель грузового автомобиля ЗИЛ в Челябинской области на пешеходном переходе наехал на 16-летнего мальчика, который от полученных травм скончался в больнице. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «ДТП произошло 27 декабря в 08:40 часов в поселке Айском Златоустовского городского округа. 65-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ наехал на 16-летнего подростка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ребенок от полученных травм скончался в медучреждении, рассказал заместитель начальника ГАИ полковник полиции Николай Косарев. Дополнительные обстоятельства происшествия выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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