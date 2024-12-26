Грузовик раздавил ребенка в Челябинской области. Видео

27 декабря 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Водитель грузового автомобиля ЗИЛ в Челябинской области на пешеходном переходе наехал на 16-летнего мальчика, который от полученных травм скончался в больнице. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «ДТП произошло 27 декабря в 08:40 часов в поселке Айском Златоустовского городского округа. 65-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ наехал на 16-летнего подростка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ребенок от полученных травм скончался в медучреждении, рассказал заместитель начальника ГАИ полковник полиции Николай Косарев. Дополнительные обстоятельства происшествия выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель грузового автомобиля ЗИЛ в Челябинской области на пешеходном переходе наехал на 16-летнего мальчика, который от полученных травм скончался в больнице. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «ДТП произошло 27 декабря в 08:40 часов в поселке Айском Златоустовского городского округа. 65-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ наехал на 16-летнего подростка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ребенок от полученных травм скончался в медучреждении, рассказал заместитель начальника ГАИ полковник полиции Николай Косарев. Дополнительные обстоятельства происшествия выясняются.