26 декабря 2024

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в первый месяц 2025 года

В Пермском крае в январе 2025 года будет теплее обычного
© Служба новостей «URA.RU»
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Январь в Прикамье ожидается без аномальных морозов
Январь в Прикамье ожидается без аномальных морозов Фото:

Температура воздуха в январе 2025 года в Пермском крае будет на один-два градуса выше нормы. Прогноз погоды в первый месяц нового года публикует в своем telegram-канале Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В Пермском крае температурный фон в среднем в январе ожидается минус 14 — минус 10 градусов, что на один-два градуса выше климатической нормы», — сообщает Пермский ЦГМС. По предварительным прогнозам, осадки в регионе ожидаются в «пределах или меньше нормы» (норма 31—68 мм). Подобные условия наблюдались в январе 2019 года, уточняют в учреждении.

Также URA.RU рассказывало о погоде в новогоднюю ночь. По информации синоптиков, она будет теплой и ветреной. Температура воздуха в последние дни декабря также будет выше климатической нормы.

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Температура воздуха в январе 2025 года в Пермском крае будет на один-два градуса выше нормы. Прогноз погоды в первый месяц нового года публикует в своем telegram-канале Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Пермском крае температурный фон в среднем в январе ожидается минус 14 — минус 10 градусов, что на один-два градуса выше климатической нормы», — сообщает Пермский ЦГМС. По предварительным прогнозам, осадки в регионе ожидаются в «пределах или меньше нормы» (норма 31—68 мм). Подобные условия наблюдались в январе 2019 года, уточняют в учреждении. Также URA.RU рассказывало о погоде в новогоднюю ночь. По информации синоптиков, она будет теплой и ветреной. Температура воздуха в последние дни декабря также будет выше климатической нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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