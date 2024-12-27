Парламент Южной Кореи объявил импичмент врио президента Хан Док Су

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За импичмент проголосовали 192 депутата
За импичмент проголосовали 192 депутата Фото:

Парламент Республики Корея инициировал импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су. Об этом рассказал спикер Национального собрания У Вон Сик.

«Парламент Республики Корея объявил импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су», — передает слова У Вон Сика телеканал MBC. Он добавил, что за импичмент проголосовали 192 депутата при необходимости 151 голоса. Голосование бойкотировали депутаты от правящей партии.

Правящая и оппозиционная партии расходятся во мнениях по поводу процедуры голосования. Оппозиция, контролирующая 170 мест в парламенте, предлагает простое большинство, в то время как правящая партия «Гражданская сила» угрожает бойкотировать голосование. Депутаты «Гражданской силы» требуют отставки спикера, утверждая, что он не имеет права определять кворум для голосования об импичменте.

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Парламент Республики Корея инициировал импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су. Об этом рассказал спикер Национального собрания У Вон Сик. «Парламент Республики Корея объявил импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су», — передает слова У Вон Сика телеканал MBC. Он добавил, что за импичмент проголосовали 192 депутата при необходимости 151 голоса. Голосование бойкотировали депутаты от правящей партии. Правящая и оппозиционная партии расходятся во мнениях по поводу процедуры голосования. Оппозиция, контролирующая 170 мест в парламенте, предлагает простое большинство, в то время как правящая партия «Гражданская сила» угрожает бойкотировать голосование. Депутаты «Гражданской силы» требуют отставки спикера, утверждая, что он не имеет права определять кворум для голосования об импичменте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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