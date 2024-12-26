Какой первоначальный взнос нужно иметь пермякам, чтобы купить «однушку» в ипотеку

В Перми для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку нужно иметь первоначальный взнос в размере 64,3%. В другом случае банк может отказать в оформлении жилищного кредита.
«При средней стоимости „однушки“ 5,4 млн рублей и средней зарплате 63 тысячи рублей. Размер первоначального взноса, при котором в Перми одобрят ипотеку, составляет 64,3%», — пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные Росстата и «Яндекс Недвижимости».
Уточняется, что сейчас средняя ставка по ипотеке — 29%. Банки выдают кредит рассчитывая, что заемщик будет тратить только половину дохода. Если взять средний заработок и цены, то на 20 лет банк может одобрить только 2 млн рублей. Поэтому оставшуюся часть покупателям придется доплачивать в качестве первоначального взноса. По мнению аналитиков, в Перми не самая критичная ситуация. Рекордный показатель у Казани. Жителям столицы Татарстана нужно иметь 77,4% первоначального взноса.
Ранее URA.RU рассказало, есть ли шанс у пермяков получить сельскую ипотеку. Ставки на нее достаточно низкие от 2% до 3%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!