26 декабря 2024

Какой первоначальный взнос нужно иметь пермякам, чтобы купить «однушку» в ипотеку

Пермякам нужно иметь первоначальный взнос 64,3%, чтобы получить ипотеку
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки выдают только 2 млн рублей, а остальное приходится доплачивать из собственных средств
Банки выдают только 2 млн рублей, а остальное приходится доплачивать из собственных средств Фото:

В Перми для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку нужно иметь первоначальный взнос в размере 64,3%. В другом случае банк может отказать в оформлении жилищного кредита.

«При средней стоимости „однушки“ 5,4 млн рублей и средней зарплате 63 тысячи рублей. Размер первоначального взноса, при котором в Перми одобрят ипотеку, составляет 64,3%», — пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные Росстата и «Яндекс Недвижимости».

Уточняется, что сейчас средняя ставка по ипотеке — 29%. Банки выдают кредит рассчитывая, что заемщик будет тратить только половину дохода. Если взять средний заработок и цены, то на 20 лет банк может одобрить только 2 млн рублей. Поэтому оставшуюся часть покупателям придется доплачивать в качестве первоначального взноса. По мнению аналитиков, в Перми не самая критичная ситуация. Рекордный показатель у Казани. Жителям столицы Татарстана нужно иметь 77,4% первоначального взноса.

Ранее URA.RU рассказало, есть ли шанс у пермяков получить сельскую ипотеку. Ставки на нее достаточно низкие от 2% до 3%.

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В Перми для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку нужно иметь первоначальный взнос в размере 64,3%. В другом случае банк может отказать в оформлении жилищного кредита. «При средней стоимости „однушки“ 5,4 млн рублей и средней зарплате 63 тысячи рублей. Размер первоначального взноса, при котором в Перми одобрят ипотеку, составляет 64,3%», — пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные Росстата и «Яндекс Недвижимости». Уточняется, что сейчас средняя ставка по ипотеке — 29%. Банки выдают кредит рассчитывая, что заемщик будет тратить только половину дохода. Если взять средний заработок и цены, то на 20 лет банк может одобрить только 2 млн рублей. Поэтому оставшуюся часть покупателям придется доплачивать в качестве первоначального взноса. По мнению аналитиков, в Перми не самая критичная ситуация. Рекордный показатель у Казани. Жителям столицы Татарстана нужно иметь 77,4% первоначального взноса. Ранее URA.RU рассказало, есть ли шанс у пермяков получить сельскую ипотеку. Ставки на нее достаточно низкие от 2% до 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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