Агенты по недвижимости рассказали о «подводных камнях» сельской ипотеки в Пермском крае

В Пермском крае только единицы приобретают жилье по сельской ипотеке. А в 2025 году она может стать совсем недоступной. Этому способствуют не только маленькие лимиты, но и нововведения, которые планирует утвердить Минсельхоз РФ. Об этом URA.RU рассказали участники рынка.
«В Пермском крае сельская ипотека — это экзотический продукт. Взять ее практически невозможно. В Перми ее выдает только один банк, который предъявляет заемщикам жесткие условия. Если Минсельхоз РФ в 2025 году изменит требования к домам по сельской ипотеке, под нее подойдет очень малая часть объектов в Прикамье», — рассказал руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов корреспонденту URA.RU.
В проекте решения Минсельхоза РФ, опубликованном на федеральном портале, сказано, что изменится понятие «сельские территории». По новым правилам по сельской ипотеке можно будет купить дом или квартиру только в населенных пунктах, которые находятся дальше, чем 50 километров от административного центра. Также от села до ближайшего населенного пункта с численностью от 100 тысяч человек должно быть не менее 30 километров. По словам Леонова, это сильно затруднит поиск дома для оформления сельской ипотеки.
Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов отметил, что ужесточение требований по сельской ипотеке Минсельхоз РФ обсуждал летом 2024 года, но окончательного решения еще не принято. Сейчас в Пермском крае, как и по всей стране, действуют стандартные условия.
Сельскую ипотеку выдают под 2-3% годовых на покупку дома или квартиры за городом. Для оформления сделки необходим первоначальный взнос в размере 20%. Сумма кредита не должна превышать 6 млн рублей. Возможно использовать материнский капитал. Также ипотеку можно взять на строительство дома с привлечением подрядчиков, но нужно выполнить ряд жестких требований по наличию необходимых лицензий.
«Сельская ипотека — это одна из „адресных“ льготных программ. Она направлена на стимулирование строительства жилья в селах. Ее механизм похож на другие льготные программы (IТ ипотека, для жителей Арктики и Дальнего востока). Банк выдает ипотеку, а разницу между рыночной и льготной ставкой компенсирует государство. Программа действует бессрочно, но у нее сильно ограничены лимиты, которые заканчиваются за несколько месяцев. Выдают ипотеку только раз в год. С учетом общего ужесточения льготных программ спрос на такие займы будет выше обычного и исчерпание лимитов в 2025 году может произойти быстрее», — рассказал Попов корреспонденту агентства.
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