В Челябинске первый взнос по ипотеке за «однушку» достиг 70%

В Челябинске первичный взнос по ипотеке за «однушку» при ставке 29% достиг 70,8%. В расчет бралась однокомнатная квартира, средняя стоимость которой составляет 6,5 миллиона рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«Чтобы жителям Челябинска купить в новостройке в кредит хотя бы „однушку“, придется накопить 70,8% от ее стоимости. Для подсчетов использовали данные о стоимости средней однокомнатной квартиры в городе на конец декабря 2024 года, цена за нее в среднем составляет 6,5 миллиона рублей», — сообщает РБК со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости».
В Челябинске средняя однокомнатная квартира площадью 38,7 квадратного метра стоит 6,5 миллиона рублей, но при средней зарплате в 62 тысячи рублей ипотека одобряется на меньшую сумму. Поэтому первоначальный взнос составит 70,8%.
Критичная ситуация сложилась в Казани, где средняя «однушка» площадью 38,7 квадратных метров стоит 9,1 миллиона рублей. При этом в ипотеку на 20 лет при зарплате в 67 тысяч рублей в месяц выдают лишь 2 миллиона рублей. Первоначальный взнос составит 77,4%, или более семи миллионов рублей. В Москве и Петербурге в качестве первого взноса потребуется 73,3—73,5% от стоимости жилья.
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