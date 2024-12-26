26 декабря 2024

В ХМАО пара организовала подпольное казино на городском рынке

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Казино на рынке Пыть-Яха организовали 18-летний парень с 25-летней подельницей
Казино на рынке Пыть-Яха организовали 18-летний парень с 25-летней подельницей Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) за организацию подпольного казино пойдет под суд 18-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«В январе 2024 года обвиняемый арендовал помещение на территории городского рынка Пыть-Яха, оборудовал его техникой, необходимой для проведения азартных игр. Вовлек в незаконную деятельность жительницу Пыть-Яха, с которой они в течение двух месяцев проводили азартные игры с использованием компьютерного оборудования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Обвиняемые заработали на нелегальном казино более 160 тысяч рублей. Преступный бизнес был пресечен следователями совместно с полицейскими. Уголовное дело направлено в суд.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) за организацию подпольного казино пойдет под суд 18-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «В январе 2024 года обвиняемый арендовал помещение на территории городского рынка Пыть-Яха, оборудовал его техникой, необходимой для проведения азартных игр. Вовлек в незаконную деятельность жительницу Пыть-Яха, с которой они в течение двух месяцев проводили азартные игры с использованием компьютерного оборудования», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Обвиняемые заработали на нелегальном казино более 160 тысяч рублей. Преступный бизнес был пресечен следователями совместно с полицейскими. Уголовное дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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