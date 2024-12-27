Госавтоинспекция предупредила о заснеженных трассах в Свердловской области

Свердловские трассы замело снегом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Свердловскую область 27 декабря обрушился снегопад, в связи с чем сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть бдительными на заснеженных трассах и соблюдать правила ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную бдительность на дорогах. Снежные осадки значительно ухудшают видимость и создают скользкое покрытие на проезжей части, что существенно осложняет дорожную обстановку», — пояснили в инспекторы.

Пешеходам также рекомендовали проявлять повышенную осторожность. Перед переходом дороги следует тщательно убеждаться в безопасности. «Безопасность всех участников дорожного движения зависит от внимательности и ответственного поведения каждого водителя», — уточнили в ГАИ.

Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области