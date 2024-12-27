Гаишники предупредили о серьезной опасности на трассах Свердловской области. Фото

Госавтоинспекция предупредила о заснеженных трассах в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Свердловские трассы замело снегом Фото:

На Свердловскую область 27 декабря обрушился снегопад, в связи с чем сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть бдительными на заснеженных трассах и соблюдать правила ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную бдительность на дорогах. Снежные осадки значительно ухудшают видимость и создают скользкое покрытие на проезжей части, что существенно осложняет дорожную обстановку», — пояснили в инспекторы.

Пешеходам также рекомендовали проявлять повышенную осторожность. Перед переходом дороги следует тщательно убеждаться в безопасности. «Безопасность всех участников дорожного движения зависит от внимательности и ответственного поведения каждого водителя», — уточнили в ГАИ.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Свердловскую область 27 декабря обрушился снегопад, в связи с чем сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть бдительными на заснеженных трассах и соблюдать правила ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную бдительность на дорогах. Снежные осадки значительно ухудшают видимость и создают скользкое покрытие на проезжей части, что существенно осложняет дорожную обстановку», — пояснили в инспекторы. Пешеходам также рекомендовали проявлять повышенную осторожность. Перед переходом дороги следует тщательно убеждаться в безопасности. «Безопасность всех участников дорожного движения зависит от внимательности и ответственного поведения каждого водителя», — уточнили в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...