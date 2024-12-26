В Златоусте закрыли движение по мосту для большегрузов на время ремонта

27 декабря 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Мост будет недоступен для грузовиков на время ремонта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Златоусте Челябинской области закрыли для движения грузовиков массой более 3,5 тонн мост в районе проспекта Мира. Как сообщил мэр города Олег Решетников, запрет начинает действовать с 28 декабря и на все время ремонта. «Учитывая те данные, которые предоставили нам эксперты по результатам его обследования, комиссией по безопасности дорожного движения принято решение временно ограничить здесь движение большегрузов массой более 3,5 тонны. Запрет начнет действовать с 28 декабря и будет актуален в течение всего периода ремонтных работ», — сообщил Решетников в своем telegram-канале. Водителям грузовиков предлагается воспользоваться объездом по улице Аносова в 5 микрорайон, транзитный транспорт может проехать по федеральной трассе М5. Все дорожные знаки установлены, движение будет осуществляться под контролем ГАИ. «Сейчас сразу две профильные организации в сфере мостостроения разрабатывают схему движения, в том числе объездов, на время ремонта. Поставил задачу проработать ее так, чтобы она была максимально удобна для жителей», — подчеркнул Решетников. Он добавил, что специалисты рассматривают варианты укрепления моста, что позволит подготовить проект и смету, а также не перекрывать мост во время паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области закрыли для движения грузовиков массой более 3,5 тонн мост в районе проспекта Мира. Как сообщил мэр города Олег Решетников, запрет начинает действовать с 28 декабря и на все время ремонта. «Учитывая те данные, которые предоставили нам эксперты по результатам его обследования, комиссией по безопасности дорожного движения принято решение временно ограничить здесь движение большегрузов массой более 3,5 тонны. Запрет начнет действовать с 28 декабря и будет актуален в течение всего периода ремонтных работ», — сообщил Решетников в своем telegram-канале. Водителям грузовиков предлагается воспользоваться объездом по улице Аносова в 5 микрорайон, транзитный транспорт может проехать по федеральной трассе М5. Все дорожные знаки установлены, движение будет осуществляться под контролем ГАИ. «Сейчас сразу две профильные организации в сфере мостостроения разрабатывают схему движения, в том числе объездов, на время ремонта. Поставил задачу проработать ее так, чтобы она была максимально удобна для жителей», — подчеркнул Решетников. Он добавил, что специалисты рассматривают варианты укрепления моста, что позволит подготовить проект и смету, а также не перекрывать мост во время паводка.