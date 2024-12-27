Медведев предложил Южной Корее устроить «Игру в кальмара» после двух импичментов

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил устроить «Игру в кальмара» для южнокорейского правительства. Так он отреагировал на новость, что парламент Южной Кореи поддержал импичмент исполняющего обязанности президента, премьер-министра Хан Док Су.
«Южная Корея снова в деле: один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать „Игру в кальмара“ (популярный южнокорейский веб-сериал — прим URA.RU.) для правительства. Наш попкорн готов!» — отметил Медведев. Свое мнение по поводу политической ситуации в Южной Корее в свете последних событий с импичментом зампред Совбеза РФ выразил в социальной сети X.
Ситуация в Южной Корее осложнилась после того, как президент Юн Сок Ель ввел военное положение 3 декабря, что вызвало реакцию парламента и последующий импичмент. И. о . президента стал однопартиец Сок Еля, премьер-министр страны Хан Дон Су. Однако и его оппозиционеры отстранили от должности. Теперь оба случая импичмента должны быть рассмотрены Конституционным судом Южной Кореи.
«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, где участники играют в смертельные игры ради денежного приза. Накануне на экраны вышел его второй сезон. В сериале рассказывается о секретной игре на выживание. Участники проходят смертельные испытания на потеху богачам. Люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют, чтобы получить огромный денежный приз.
«Игра в кальмара» впервые была показана на Netflix в сентябре 2021 года. Уже спустя неделю сериал вышел на первое место по просмотрам. Он возглавил не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США.
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