Рыбаки оказались в ловушке на отколотой льдине под Екатеринбургом

27 декабря 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Спасателям удалось вытащить на берег рыбаков (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Льдина с тремя рыбаками откололась на Белоярском водохранилище (Свердловская область) и отправилась дрейфовать. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег», — пояснили в ведомстве. Никто из мужчин в медицинской помощи не нуждался. После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме рыбаков отпустили домой. «Выход на лед опасен для жизни! Ваша безопасность — ваша ответственность!» — напомнили в МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Льдина с тремя рыбаками откололась на Белоярском водохранилище (Свердловская область) и отправилась дрейфовать. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег», — пояснили в ведомстве. Никто из мужчин в медицинской помощи не нуждался. После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме рыбаков отпустили домой. «Выход на лед опасен для жизни! Ваша безопасность — ваша ответственность!» — напомнили в МЧС.