Рыбаки оказались в ловушке на отколотой льдине под Екатеринбургом

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Клипарт. Сургут, рыбаки на льдине, рыбалка зимняя
Спасателям удалось вытащить на берег рыбаков (архивное фото) Фото:

Льдина с тремя рыбаками откололась на Белоярском водохранилище (Свердловская область) и отправилась дрейфовать. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег», — пояснили в ведомстве. Никто из мужчин в медицинской помощи не нуждался.

После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме рыбаков отпустили домой. «Выход на лед опасен для жизни! Ваша безопасность — ваша ответственность!» — напомнили в МЧС.

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Льдина с тремя рыбаками откололась на Белоярском водохранилище (Свердловская область) и отправилась дрейфовать. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег», — пояснили в ведомстве. Никто из мужчин в медицинской помощи не нуждался. После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме рыбаков отпустили домой. «Выход на лед опасен для жизни! Ваша безопасность — ваша ответственность!» — напомнили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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