Рыбаки оказались в ловушке на отколотой льдине под Екатеринбургом

Льдина с тремя рыбаками откололась на Белоярском водохранилище (Свердловская область) и отправилась дрейфовать. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег», — пояснили в ведомстве. Никто из мужчин в медицинской помощи не нуждался.
После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме рыбаков отпустили домой. «Выход на лед опасен для жизни! Ваша безопасность — ваша ответственность!» — напомнили в МЧС.
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