26 декабря 2024

Северный циклон задержится в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода задержится в регионе
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Северный циклон 28 декабря продолжит определять погоду в Челябинской области. Как сообщили в челябинского Гидрометцентре, он станет причиной ветреной и снежной погоды.

«Южный Урал будет находиться под влиянием тыловой части ложбины далекого Северного циклона и связанной с ней фронтальной системой. Ночью еще сохранится более ветреная погода, а в северной половине области местами ожидается более интенсивный снег», — сообщили в Гидрометцентре.

В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в северной половине до умеренного, в отдельных районах будут наблюдаться гололед и изморозь. Ветер западный, юго-западный ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до -8, в низинах 12—17 мороза, днем 1—6 ниже нуля.

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Северный циклон 28 декабря продолжит определять погоду в Челябинской области. Как сообщили в челябинского Гидрометцентре, он станет причиной ветреной и снежной погоды. «Южный Урал будет находиться под влиянием тыловой части ложбины далекого Северного циклона и связанной с ней фронтальной системой. Ночью еще сохранится более ветреная погода, а в северной половине области местами ожидается более интенсивный снег», — сообщили в Гидрометцентре. В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в северной половине до умеренного, в отдельных районах будут наблюдаться гололед и изморозь. Ветер западный, юго-западный ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до -8, в низинах 12—17 мороза, днем 1—6 ниже нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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