Северный циклон задержится в Челябинской области

Северный циклон 28 декабря продолжит определять погоду в Челябинской области. Как сообщили в челябинского Гидрометцентре, он станет причиной ветреной и снежной погоды.
«Южный Урал будет находиться под влиянием тыловой части ложбины далекого Северного циклона и связанной с ней фронтальной системой. Ночью еще сохранится более ветреная погода, а в северной половине области местами ожидается более интенсивный снег», — сообщили в Гидрометцентре.
В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в северной половине до умеренного, в отдельных районах будут наблюдаться гололед и изморозь. Ветер западный, юго-западный ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -3 до -8, в низинах 12—17 мороза, днем 1—6 ниже нуля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!