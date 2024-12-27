Челябинец Анатолий Истомин стал участником программы «Поле чудес»

27 декабря 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Истомин примет участие в предновогоднем выпуске (архивное фото) Фото: Natalia Senatorova/Wikipedia/CC BY-SA 4.0 Анатолий Истомин из Челябинской области стал участником программы «Поле чудес», выпуск которой покажут вечером 27 декабря. Об этом сообщает издание «Знамя труда Кунашак». «Болеем за нашего земляка на „Поле Чудес“. В последнюю пятницу 2024 года в популярной телепередаче „Поле Чудес“ примет участие Анатолий Истомин, выходец из Кунашакского района», — говорится в официальной группе издания в соцсети «ВКонтакте». Истомин родился в поселке Лесной, учился в Челябинске. Сейчас работает в МЧС в Миассе. Начало передачи с участием Истомина — 27 декабря в 19:45 на Первом канале. Ранее участником передачи «Поле чудес» стал машинист экскаватора с 45-летним стажем из Магнитогорска Федор Титов. Выпуск вышел в эфир 31 мая. Титов подарил Якубовичу заводскую каску и лечебную настойку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анатолий Истомин из Челябинской области стал участником программы «Поле чудес», выпуск которой покажут вечером 27 декабря. Об этом сообщает издание «Знамя труда Кунашак». «Болеем за нашего земляка на „Поле Чудес“. В последнюю пятницу 2024 года в популярной телепередаче „Поле Чудес“ примет участие Анатолий Истомин, выходец из Кунашакского района», — говорится в официальной группе издания в соцсети «ВКонтакте». Истомин родился в поселке Лесной, учился в Челябинске. Сейчас работает в МЧС в Миассе. Начало передачи с участием Истомина — 27 декабря в 19:45 на Первом канале. Ранее участником передачи «Поле чудес» стал машинист экскаватора с 45-летним стажем из Магнитогорска Федор Титов. Выпуск вышел в эфир 31 мая. Титов подарил Якубовичу заводскую каску и лечебную настойку.