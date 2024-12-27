Челябинец Анатолий Истомин стал участником программы «Поле чудес»

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Запись передачи "Поле чудес". Stock
Истомин примет участие в предновогоднем выпуске (архивное фото) Фото:

Анатолий Истомин из Челябинской области стал участником программы «Поле чудес», выпуск которой покажут вечером 27 декабря. Об этом сообщает издание «Знамя труда Кунашак».

«Болеем за нашего земляка на „Поле Чудес“. В последнюю пятницу 2024 года в популярной телепередаче „Поле Чудес“ примет участие Анатолий Истомин, выходец из Кунашакского района», — говорится в официальной группе издания в соцсети «ВКонтакте».

Истомин родился в поселке Лесной, учился в Челябинске. Сейчас работает в МЧС в Миассе. Начало передачи с участием Истомина — 27 декабря в 19:45 на Первом канале.

Ранее участником передачи «Поле чудес» стал машинист экскаватора с 45-летним стажем из Магнитогорска Федор Титов. Выпуск вышел в эфир 31 мая. Титов подарил Якубовичу заводскую каску и лечебную настойку.

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Анатолий Истомин из Челябинской области стал участником программы «Поле чудес», выпуск которой покажут вечером 27 декабря. Об этом сообщает издание «Знамя труда Кунашак». «Болеем за нашего земляка на „Поле Чудес“. В последнюю пятницу 2024 года в популярной телепередаче „Поле Чудес“ примет участие Анатолий Истомин, выходец из Кунашакского района», — говорится в официальной группе издания в соцсети «ВКонтакте». Истомин родился в поселке Лесной, учился в Челябинске. Сейчас работает в МЧС в Миассе. Начало передачи с участием Истомина — 27 декабря в 19:45 на Первом канале. Ранее участником передачи «Поле чудес» стал машинист экскаватора с 45-летним стажем из Магнитогорска Федор Титов. Выпуск вышел в эфир 31 мая. Титов подарил Якубовичу заводскую каску и лечебную настойку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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