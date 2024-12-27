Как отдыхают в России на Новый год 2024-2025: сколько дней отдыха и какую зарплату ждать

Традиционные новогодние каникулы в России в 2024 году начнутся в воскресенье, 29 декабря. Это означает, что последний рабочий день перед началом каникул будет суббота, 28-е число, после чего начнется длинный период отдыха. Сколько продлятся новогодние выходные — в материале URA.RU.
Когда начнутся новогодние выходные
Последний рабочий день в году — 28 декабря. После этого в России начнутся новогодние каникулы, которые продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно. Это означает, что россияне будут отдыхать 11 дней подряд.
Первым рабочим днем после новогодних каникул в 2025 году будет четверг, 9 января, что делает первую рабочую неделю нового года сокращенной. Это может быть удобно для тех, кто планирует постепенное возвращение к рабочему ритму после длительного отдыха.
Перенос выходных на новый год
Согласно российскому законодательству, если праздничный день совпадает с выходным, то выходной переносится на следующий рабочий день. В связи с этим выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье соответственно) переносятся на другие даты. Таким образом, 4 января переносится на 2 мая, а 5 января — на 31 декабря.
Зарплата в праздники
Новогодние каникулы оплачиваются в соответствии с трудовым законодательством РФ. Работники, получающие оклад и отработавшие месячную норму рабочего времени, получат свою зарплату в полном объеме, независимо от количества праздничных дней в месяце.
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