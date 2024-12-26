Стал известен график работы пермских торговых центров в новогодние праздники

Пермские торговые центры 31 декабря закроются раньше, а 1 января откроются позже. Когда можно будет купить подарки, посетить кинотеатр или поесть на фудкорте — в материале URA.RU.
ТРК «СпешиLove»
В последний день уходящего года ТРК «СпешиLove» работает до 20:00. А 1 января с 11:00 откроется только семейный парк развлечений и кинотеатр. Со 2 января все отделы ТРК будут работать в обычном режиме.
ТРЦ «Планета»
Купить подарки в отделах ТРЦ «Планета» можно 31 декабря с 10:00 до 19:00. Гипермаркет «Лента» в этот день будет пускать покупателей до 21:30, но выйти из него нужно до 22:30. Отделы ТРЦ 1 января откроются в 14:00, а «Лента» — в 10:00. У кинотеатра «Синема Парк» будет свой график работы. 31 декабря он закроет двери в 21:00, а 1 января фильмы начнут показывать с 11:00. Со 2 января ТРЦ работает как обычно.
ТРЦ «IMall Эспланада»
Посетить ТРЦ на Эспланаде можно будет 31 декабря до 20:00. На следующий день он откроется только с 14:00. Со 2 января ТРЦ вернется в обычный режим работы.
ТРК «Семья»
ТРК «Семья» 31 декабря откроется в 10:00, а закроется в 19:00. Но гипермаркет «Лента» и аптека «Планета здоровья» будут работать до 22:00. В первый день нового года ТРК открываться не планирует, но некоторые магазины и кафе станут работать. Так, «Лента» и «Планета здоровья» ждут покупателей с 10:00, с 11:00 можно посмотреть кино в «Синема Парк», с 12:00 откроется игротека Play day, а с 14:00 — кафе и рестораны. Со 2 января «Семья» переходит на прежний график работы.
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