26 декабря 2024

Стал известен график работы пермских торговых центров в новогодние праздники

Пермские торговые центры в Новый год будут работать по укороченному графику
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговые центры изменят график работы
Торговые центры изменят график работы Фото:

Пермские торговые центры 31 декабря закроются раньше, а 1 января откроются позже. Когда можно будет купить подарки, посетить кинотеатр или поесть на фудкорте — в материале URA.RU.

ТРК «СпешиLove»

В последний день уходящего года ТРК «СпешиLove» работает до 20:00. А 1 января с 11:00 откроется только семейный парк развлечений и кинотеатр. Со 2 января все отделы ТРК будут работать в обычном режиме.

ТРЦ «Планета»

Купить подарки в отделах ТРЦ «Планета» можно 31 декабря с 10:00 до 19:00. Гипермаркет «Лента» в этот день будет пускать покупателей до 21:30, но выйти из него нужно до 22:30. Отделы ТРЦ 1 января откроются в 14:00, а «Лента» — в 10:00. У кинотеатра «Синема Парк» будет свой график работы. 31 декабря он закроет двери в 21:00, а 1 января фильмы начнут показывать с 11:00. Со 2 января ТРЦ работает как обычно.

ТРЦ «IMall Эспланада»

Посетить ТРЦ на Эспланаде можно будет 31 декабря до 20:00. На следующий день он откроется только с 14:00. Со 2 января ТРЦ вернется в обычный режим работы.

ТРК «Семья»

ТРК «Семья» 31 декабря откроется в 10:00, а закроется в 19:00. Но гипермаркет «Лента» и аптека «Планета здоровья» будут работать до 22:00. В первый день нового года ТРК открываться не планирует, но некоторые магазины и кафе станут работать. Так, «Лента» и «Планета здоровья» ждут покупателей с 10:00, с 11:00 можно посмотреть кино в «Синема Парк», с 12:00 откроется игротека Play day, а с 14:00 — кафе и рестораны. Со 2 января «Семья» переходит на прежний график работы.

Ранее URA.RU рассказало, как украсили торговые центры к Новому году. Около них установили нарядные ели и арт-объекты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские торговые центры 31 декабря закроются раньше, а 1 января откроются позже. Когда можно будет купить подарки, посетить кинотеатр или поесть на фудкорте — в материале URA.RU. ТРК «СпешиLove» В последний день уходящего года ТРК «СпешиLove» работает до 20:00. А 1 января с 11:00 откроется только семейный парк развлечений и кинотеатр. Со 2 января все отделы ТРК будут работать в обычном режиме. ТРЦ «Планета» Купить подарки в отделах ТРЦ «Планета» можно 31 декабря с 10:00 до 19:00. Гипермаркет «Лента» в этот день будет пускать покупателей до 21:30, но выйти из него нужно до 22:30. Отделы ТРЦ 1 января откроются в 14:00, а «Лента» — в 10:00. У кинотеатра «Синема Парк» будет свой график работы. 31 декабря он закроет двери в 21:00, а 1 января фильмы начнут показывать с 11:00. Со 2 января ТРЦ работает как обычно. ТРЦ «IMall Эспланада» Посетить ТРЦ на Эспланаде можно будет 31 декабря до 20:00. На следующий день он откроется только с 14:00. Со 2 января ТРЦ вернется в обычный режим работы. ТРК «Семья» ТРК «Семья» 31 декабря откроется в 10:00, а закроется в 19:00. Но гипермаркет «Лента» и аптека «Планета здоровья» будут работать до 22:00. В первый день нового года ТРК открываться не планирует, но некоторые магазины и кафе станут работать. Так, «Лента» и «Планета здоровья» ждут покупателей с 10:00, с 11:00 можно посмотреть кино в «Синема Парк», с 12:00 откроется игротека Play day, а с 14:00 — кафе и рестораны. Со 2 января «Семья» переходит на прежний график работы. Ранее URA.RU рассказало, как украсили торговые центры к Новому году. Около них установили нарядные ели и арт-объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...