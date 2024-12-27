Челябинск оказался в аутсайдерах по числу «молодых» квартир на вторичном рынке

В Челябинске доля предложений на рынке вторичных квартир в новостройках составляет 15%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«Доля предложения вторичных квартир в недавних новостройках в Челябинске составляет 15%. Меньше только в Волгограде (14%), Омске и Нижнем Новгороде (по 13%)», — сообщается на сайте «Циан Аналитика».
В целом по стране наиболее «молодые» квартиры на вторичном рынке, которым не более 10 лет, в большом количестве продаются в Краснодаре. В городе на продажу выставлено более 59% такого жилья. На втором месте — Ростов-на-Дону, где продается 40% таких квартир. Третье место занимает Новосибирск, где треть всех квартир на вторичке недавно были новыми.
По России доля жилья в постсоветских монолитных и кирпичных домах составляет 18%. В советских пятиэтажках, в панельных и блочных домах выше пяти этажей — по 15%.
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