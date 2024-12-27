Челябинск оказался в аутсайдерах по числу «молодых» квартир на вторичном рынке

В Челябинске вторичка на 15% состоит из недавних новостроек

27 декабря 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Челябинцы редко покупают квартиры в новостройках для перепродажи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске доля предложений на рынке вторичных квартир в новостройках составляет 15%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Доля предложения вторичных квартир в недавних новостройках в Челябинске составляет 15%. Меньше только в Волгограде (14%), Омске и Нижнем Новгороде (по 13%)», — сообщается на сайте «Циан Аналитика». В целом по стране наиболее «молодые» квартиры на вторичном рынке, которым не более 10 лет, в большом количестве продаются в Краснодаре. В городе на продажу выставлено более 59% такого жилья. На втором месте — Ростов-на-Дону, где продается 40% таких квартир. Третье место занимает Новосибирск, где треть всех квартир на вторичке недавно были новыми. По России доля жилья в постсоветских монолитных и кирпичных домах составляет 18%. В советских пятиэтажках, в панельных и блочных домах выше пяти этажей — по 15%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске доля предложений на рынке вторичных квартир в новостройках составляет 15%. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Доля предложения вторичных квартир в недавних новостройках в Челябинске составляет 15%. Меньше только в Волгограде (14%), Омске и Нижнем Новгороде (по 13%)», — сообщается на сайте «Циан Аналитика». В целом по стране наиболее «молодые» квартиры на вторичном рынке, которым не более 10 лет, в большом количестве продаются в Краснодаре. В городе на продажу выставлено более 59% такого жилья. На втором месте — Ростов-на-Дону, где продается 40% таких квартир. Третье место занимает Новосибирск, где треть всех квартир на вторичке недавно были новыми. По России доля жилья в постсоветских монолитных и кирпичных домах составляет 18%. В советских пятиэтажках, в панельных и блочных домах выше пяти этажей — по 15%.