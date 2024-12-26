26 декабря 2024

В ХМАО возник ажиотажный спрос на курьеров перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на курьеров в Югре увеличился на 40%
Спрос на курьеров в Югре увеличился на 40% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе к началу зимы резко вырос спрос на курьерские грузоперевозки. По сравнению с прошлым годом, интерес бизнеса к доставке товаров увеличился почти на 40%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Интерес к коммерческим перевозкам по городу вырос на 38%. В преддверии Нового года в сфере доставки начинается высокий сезон: предприниматели и югорчане активнее пользуются услугами курьеров, бизнес увеличивает количество транспортных заявок до складов и пунктов выдачи маркетплейсов», — говорится в исследовании.

В среднем за одну доставку по городу курьеры могут зарабатывать около 500 рублей. Расценки зависят от расстояния, веса, размера груза и времени суток.

Ранее URA.RU рассказывало, какие еще прибыльные подработки на Новый год предлагают жителям ХМАО. Чаще это вакансии для актеров, аниматоров, курьеров и продавцов фейерверков.

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В Ханты-Мансийском автономном округе к началу зимы резко вырос спрос на курьерские грузоперевозки. По сравнению с прошлым годом, интерес бизнеса к доставке товаров увеличился почти на 40%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Интерес к коммерческим перевозкам по городу вырос на 38%. В преддверии Нового года в сфере доставки начинается высокий сезон: предприниматели и югорчане активнее пользуются услугами курьеров, бизнес увеличивает количество транспортных заявок до складов и пунктов выдачи маркетплейсов», — говорится в исследовании. В среднем за одну доставку по городу курьеры могут зарабатывать около 500 рублей. Расценки зависят от расстояния, веса, размера груза и времени суток. Ранее URA.RU рассказывало, какие еще прибыльные подработки на Новый год предлагают жителям ХМАО. Чаще это вакансии для актеров, аниматоров, курьеров и продавцов фейерверков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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