Челябинским спасателям поднимут зарплаты

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, дтп, авария, дорожно-транспортное проишествие
С 1 января спасателям поднимут зарплаты на 20% Фото:

Спасателям Челябинска с 1 января 2025 года поднимут зарплаты на 20%. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин 27 декабря во время поздравления службы спасения с професиональным праздником.

«В декабре мы приняли решение об установлении с 1 января городским спасателям ежемесячной выплаты за выслугу лет. Кроме того, с нового года поднимем заработную плату на 20%», — сказал Лошкин. Глава Челябинска выразил уверенность, что это станет дополнительной поддержкой для всех, кто выбрал эту профессию.

Лошкин поздравил челябинских спасателей с профессиональным праздником перед началом рабочей смены. Мэр города поблагодарил их за рискованный и нелегких труд, за помощь в непростых ситуациях, когда дорога каждая секунда. Он отметил, что особо ценным результатом являются спасенные жизни.

«Сегодня в распоряжении наших спасателей есть современное оборудование и необходимая техника, и мы продолжим оснащать службу дальше. Но для нас было важно поддержать и самих сотрудников», — добавил Лошкин.

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Спасателям Челябинска с 1 января 2025 года поднимут зарплаты на 20%. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин 27 декабря во время поздравления службы спасения с професиональным праздником. «В декабре мы приняли решение об установлении с 1 января городским спасателям ежемесячной выплаты за выслугу лет. Кроме того, с нового года поднимем заработную плату на 20%», — сказал Лошкин. Глава Челябинска выразил уверенность, что это станет дополнительной поддержкой для всех, кто выбрал эту профессию. Лошкин поздравил челябинских спасателей с профессиональным праздником перед началом рабочей смены. Мэр города поблагодарил их за рискованный и нелегких труд, за помощь в непростых ситуациях, когда дорога каждая секунда. Он отметил, что особо ценным результатом являются спасенные жизни. «Сегодня в распоряжении наших спасателей есть современное оборудование и необходимая техника, и мы продолжим оснащать службу дальше. Но для нас было важно поддержать и самих сотрудников», — добавил Лошкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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