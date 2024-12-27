Челябинским спасателям поднимут зарплаты

27 декабря 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

С 1 января спасателям поднимут зарплаты на 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спасателям Челябинска с 1 января 2025 года поднимут зарплаты на 20%. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин 27 декабря во время поздравления службы спасения с професиональным праздником. «В декабре мы приняли решение об установлении с 1 января городским спасателям ежемесячной выплаты за выслугу лет. Кроме того, с нового года поднимем заработную плату на 20%», — сказал Лошкин. Глава Челябинска выразил уверенность, что это станет дополнительной поддержкой для всех, кто выбрал эту профессию. Лошкин поздравил челябинских спасателей с профессиональным праздником перед началом рабочей смены. Мэр города поблагодарил их за рискованный и нелегких труд, за помощь в непростых ситуациях, когда дорога каждая секунда. Он отметил, что особо ценным результатом являются спасенные жизни. «Сегодня в распоряжении наших спасателей есть современное оборудование и необходимая техника, и мы продолжим оснащать службу дальше. Но для нас было важно поддержать и самих сотрудников», — добавил Лошкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасателям Челябинска с 1 января 2025 года поднимут зарплаты на 20%. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин 27 декабря во время поздравления службы спасения с професиональным праздником. «В декабре мы приняли решение об установлении с 1 января городским спасателям ежемесячной выплаты за выслугу лет. Кроме того, с нового года поднимем заработную плату на 20%», — сказал Лошкин. Глава Челябинска выразил уверенность, что это станет дополнительной поддержкой для всех, кто выбрал эту профессию. Лошкин поздравил челябинских спасателей с профессиональным праздником перед началом рабочей смены. Мэр города поблагодарил их за рискованный и нелегких труд, за помощь в непростых ситуациях, когда дорога каждая секунда. Он отметил, что особо ценным результатом являются спасенные жизни. «Сегодня в распоряжении наших спасателей есть современное оборудование и необходимая техника, и мы продолжим оснащать службу дальше. Но для нас было важно поддержать и самих сотрудников», — добавил Лошкин.