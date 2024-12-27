Медики Волгоградской области пожаловались, что их принуждают сдавать заработок на нужды СВО

В Центральной районной больнице Михайловки (Волгоградская область) медперсонал вынужден сдавать свой однодневный заработок в фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». По словам сотрудников, сборы якобы направлены на помощь участникам специальной военной операции. Размер пожертвования варьируется от 100 до 3000 рублей в зависимости от должности.
«Зарплата, к примеру, медсестры Михайловской ЦРБ — 27 тысяч рублей. Из них она должна „добровольно“ пожертвовать тысячу рублей. Больше всего придется отдать заведующим отделениями — 3000 рублей, с ординаторов просят 2000 рублей, с регистраторов — 200 рублей. По 100 рублей, получается, должны скинуться даже уборщицы», — передает агентство V1.RU со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.
Некоторые сотрудники выразили желание направлять помощь напрямую бойцам, а не через фонд, о деятельности которого остаются вопросы. При этом тех, кто откажется подписывать заявление о добровольных пожертвованиях, «возьмут на заметку». Комитет здравоохранения Волгоградской области подтвердил факт сборов, но утверждает, что все пожертвования являются добровольными.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
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