Медики Волгоградской области пожаловались, что их принуждают сдавать заработок на нужды СВО

Медики в Волгоградской области вынуждены сдавать часть зарплаты на нужды СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Волгоградской больницы вынуждены часть зарплаты отдавать в фонд по поддержке бойцов СВО
Врачи Волгоградской больницы вынуждены часть зарплаты отдавать в фонд по поддержке бойцов СВО Фото:

В Центральной районной больнице Михайловки (Волгоградская область) медперсонал вынужден сдавать свой однодневный заработок в фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». По словам сотрудников, сборы якобы направлены на помощь участникам специальной военной операции. Размер пожертвования варьируется от 100 до 3000 рублей в зависимости от должности.

«Зарплата, к примеру, медсестры Михайловской ЦРБ — 27 тысяч рублей. Из них она должна „добровольно“ пожертвовать тысячу рублей. Больше всего придется отдать заведующим отделениями — 3000 рублей, с ординаторов просят 2000 рублей, с регистраторов — 200 рублей. По 100 рублей, получается, должны скинуться даже уборщицы», — передает агентство V1.RU со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Некоторые сотрудники выразили желание направлять помощь напрямую бойцам, а не через фонд, о деятельности которого остаются вопросы. При этом тех, кто откажется подписывать заявление о добровольных пожертвованиях, «возьмут на заметку». Комитет здравоохранения Волгоградской области подтвердил факт сборов, но утверждает, что все пожертвования являются добровольными.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

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В Центральной районной больнице Михайловки (Волгоградская область) медперсонал вынужден сдавать свой однодневный заработок в фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». По словам сотрудников, сборы якобы направлены на помощь участникам специальной военной операции. Размер пожертвования варьируется от 100 до 3000 рублей в зависимости от должности. «Зарплата, к примеру, медсестры Михайловской ЦРБ — 27 тысяч рублей. Из них она должна „добровольно“ пожертвовать тысячу рублей. Больше всего придется отдать заведующим отделениями — 3000 рублей, с ординаторов просят 2000 рублей, с регистраторов — 200 рублей. По 100 рублей, получается, должны скинуться даже уборщицы», — передает агентство V1.RU со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией. Некоторые сотрудники выразили желание направлять помощь напрямую бойцам, а не через фонд, о деятельности которого остаются вопросы. При этом тех, кто откажется подписывать заявление о добровольных пожертвованиях, «возьмут на заметку». Комитет здравоохранения Волгоградской области подтвердил факт сборов, но утверждает, что все пожертвования являются добровольными. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минздрав области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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