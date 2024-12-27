В Челябинске на площади Революции вечером 27 декабря открылся главный ледовый городок, ключевой темой которого стал «Остров сокровищ». С обустройством городка ознакомился глава города Алексей Лошкин.
«Городок очень достойный. Различные скульптуры, горки, аттракционы, сцена непременно поднимут настроение. Особое внимание уделено вопросам безопасности», — отметил Лошкин.
На открытие пришли сотни челябинцев и гостей города. В честь открытия ледового городска организовали большой концерт на сцене.
Первый лед для возведения городка привезли на площадь 5 декабря, главную красавицу — огромную елку с шатром гирлянд — начали возводить днем позднее, 6 декабря. В этом году челябинцам и гостям города предлагают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, а также в полтора раза больше развлечений. Кроме того, у городка установлен теплый модульный туалет.
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В Челябинске на площади Революции вечером 27 декабря открылся главный ледовый городок, ключевой темой которого стал «Остров сокровищ». С обустройством городка ознакомился глава города Алексей Лошкин. «Городок очень достойный. Различные скульптуры, горки, аттракционы, сцена непременно поднимут настроение. Особое внимание уделено вопросам безопасности», — отметил Лошкин. На открытие пришли сотни челябинцев и гостей города. В честь открытия ледового городска организовали большой концерт на сцене. Первый лед для возведения городка привезли на площадь 5 декабря, главную красавицу — огромную елку с шатром гирлянд — начали возводить днем позднее, 6 декабря. В этом году челябинцам и гостям города предлагают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, а также в полтора раза больше развлечений. Кроме того, у городка установлен теплый модульный туалет.