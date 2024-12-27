В Челябинске открыли главный ледовый городок. Фото, видео

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Открытие ледового городка. Челябинск
Ледовый городок открыли на Площади Революции 27 декабря Фото:

В Челябинске на площади Революции вечером 27 декабря открылся главный ледовый городок, ключевой темой которого стал «Остров сокровищ». С обустройством городка ознакомился глава города Алексей Лошкин.

«Городок очень достойный. Различные скульптуры, горки, аттракционы, сцена непременно поднимут настроение. Особое внимание уделено вопросам безопасности», — отметил Лошкин.

На открытие пришли сотни челябинцев и гостей города. В честь открытия ледового городска организовали большой концерт на сцене.

Первый лед для возведения городка привезли на площадь 5 декабря, главную красавицу — огромную елку с шатром гирлянд — начали возводить днем позднее, 6 декабря. В этом году челябинцам и гостям города предлагают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, а также в полтора раза больше развлечений. Кроме того, у городка установлен теплый модульный туалет.

Открытие ледового городка. Челябинск
Темой городка стал «Остров сокровищ»
Фото:
Открытие ледового городка. Челябинск
Глава города Алексей Лошкин назвал городок достойным
Фото:

Открытие ледового городка. Челябинск
Изо льда построен огромный корабль
Фото:

Открытие ледового городка. Челябинск
Здесь можно покататься на горках
Фото:
Открытие ледового городка. Челябинск
Полюбоваться на мастерски выполненные скульптуры с пиратской тематикой
Фото:
Открытие ледового городка. Челябинск
Сделать селфи у ледяных фигур с подсветкой
Фото:

Открытие ледового городка. Челябинск
Посетить аттракционы
Фото:

Открытие ледового городка. Челябинск
А если замерзли руки — погреть их
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В Челябинске на площади Революции вечером 27 декабря открылся главный ледовый городок, ключевой темой которого стал «Остров сокровищ». С обустройством городка ознакомился глава города Алексей Лошкин. «Городок очень достойный. Различные скульптуры, горки, аттракционы, сцена непременно поднимут настроение. Особое внимание уделено вопросам безопасности», — отметил Лошкин. На открытие пришли сотни челябинцев и гостей города. В честь открытия ледового городска организовали большой концерт на сцене. Первый лед для возведения городка привезли на площадь 5 декабря, главную красавицу — огромную елку с шатром гирлянд — начали возводить днем позднее, 6 декабря. В этом году челябинцам и гостям города предлагают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, а также в полтора раза больше развлечений. Кроме того, у городка установлен теплый модульный туалет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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