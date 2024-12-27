В Челябинске открыли главный ледовый городок. Фото, видео

27 декабря 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Ледовый городок открыли на Площади Революции 27 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на площади Революции вечером 27 декабря открылся главный ледовый городок, ключевой темой которого стал «Остров сокровищ». С обустройством городка ознакомился глава города Алексей Лошкин. «Городок очень достойный. Различные скульптуры, горки, аттракционы, сцена непременно поднимут настроение. Особое внимание уделено вопросам безопасности», — отметил Лошкин. На открытие пришли сотни челябинцев и гостей города. В честь открытия ледового городска организовали большой концерт на сцене. Первый лед для возведения городка привезли на площадь 5 декабря, главную красавицу — огромную елку с шатром гирлянд — начали возводить днем позднее, 6 декабря. В этом году челябинцам и гостям города предлагают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, а также в полтора раза больше развлечений. Кроме того, у городка установлен теплый модульный туалет. Темой городка стал «Остров сокровищ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава города Алексей Лошкин назвал городок достойным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Изо льда построен огромный корабль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Здесь можно покататься на горках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полюбоваться на мастерски выполненные скульптуры с пиратской тематикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сделать селфи у ледяных фигур с подсветкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посетить аттракционы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А если замерзли руки — погреть их Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на площади Революции вечером 27 декабря открылся главный ледовый городок, ключевой темой которого стал «Остров сокровищ». С обустройством городка ознакомился глава города Алексей Лошкин. «Городок очень достойный. Различные скульптуры, горки, аттракционы, сцена непременно поднимут настроение. Особое внимание уделено вопросам безопасности», — отметил Лошкин. На открытие пришли сотни челябинцев и гостей города. В честь открытия ледового городска организовали большой концерт на сцене. Первый лед для возведения городка привезли на площадь 5 декабря, главную красавицу — огромную елку с шатром гирлянд — начали возводить днем позднее, 6 декабря. В этом году челябинцам и гостям города предлагают больше скатов с горок, расширенную зону фут-корта, а также в полтора раза больше развлечений. Кроме того, у городка установлен теплый модульный туалет.