В Челябинской агломерации с 1 января изменится маршрутная сеть

В агломерации появятся новые маршруты и изменят движение старые Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске и Копейск с 1 января городские автобусы №8, №26, №33, №85 и №300 изменят маршруты движения. Появятся два новых маршрута №13 и №149 в Копейске и Сосновском районе. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В 2025 году добавляем два новых маршрута в Копейске и Сосновском районе, а также корректируем трассы движения автобусов №8 (в Копейске), №26 (в Челябинске), №33, №85, №300. Изменения позволят сократить время в пути на некоторых маршрутах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В Копейске появится новый маршрут №12 (Автовокзал — поселок 2-й участок)

Маршрут №12 проследует по улице Сутягина, проспектам Победы, Коммунистический, Ильича, а также улицам Темника, Калинина, Кирова, автомобильной дороге от Кирова до Забойщиков, Дундича, Масленникова.

С 3 января маршрут будет обслуживать один автобус малого класса. Первый рейс отправится от автовокзала в 6:15, а от поселка 2-й участок в 6:40. Последний рейс стартует от автовокзала в 20:50, а от поселка 2-й участок в 20:25. Заезд автобуса № 10 в поселок отменяется.

В Сосновском районе появится новый маршрут №149 (Осиновка — Кременкуль)

Маршрут проследует через деревни Осиновка, Малиновка, поселок Северный, по автомобильным дорогам Шершни и Обход города Челябинска, далее в село Кременкуль.

С 3 января маршрут будет обслуживаться одним автобусом малого класса. Первый рейс с 9 января будет отправляться от деревни Осиновка в 6:30, последний — в 18:40. Из Кременкуля — в 7:10 и в 19:15, соответственно. Расписание маршрута № 149 составлено таким образом, чтобы пассажиры могли пересесть на маршрут № 208 Полетаево — Долгодеревенское в Кременкуле.

В Челябинске изменится маршрут автобуса № 26 (ЧВВАКУШ — Агроуниверситет)

Маршрут продлят по проспекту Ленина от Южно-Уральского государственного университета до Агроуниверситета. В остальном — без изменений.

В Челябинске изменится маршрут автобуса № 33 (Фатеевка — Парк Гагарина)

Маршрут изменится в Ленинском районе. С 1 января он проследует по улицам Лизы Чайкиной, Масленникова.

В Челябинске изменится маршрут автобуса № 85 (Мамина — Новосинеглазово)

Движение маршрута изменится в Тракторозаводском районе. Там автобус пойдет по улице Первой Пятилетки вместо улицы Салютной.

В Челябинске изменится маршрут автобуса № 300 (Челябинск — Прохорово)

Маршрут автобуса продлевается от Большого Баландино до Прохорово. В деревне Прохорово сделана новая остановка, и оборудована разворотная площадка для удобства жителей.

В Копейске изменится маршрут автобуса №8 (Автовокзал — ЭТС)

С января автобус будет следовать по проспектам Ильича и Славы. Изменения внесены по просьбам пассажиров. Для передвижения по улицам Темника и Калинина можно воспользоваться автобуса №2, №10, №11, №19а, №22, №30, №30Б.

В Челябинской области в новогодние праздники-2025 изменится расписание автобусов между городами. Часть автобусов на время каникул отменены.