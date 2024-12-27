В Челябинской агломерации с 1 января изменится маршрутная сеть

В Челябинске и Копейск с 1 января городские автобусы №8, №26, №33, №85 и №300 изменят маршруты движения. Появятся два новых маршрута №13 и №149 в Копейске и Сосновском районе. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«В 2025 году добавляем два новых маршрута в Копейске и Сосновском районе, а также корректируем трассы движения автобусов №8 (в Копейске), №26 (в Челябинске), №33, №85, №300. Изменения позволят сократить время в пути на некоторых маршрутах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В Копейске появится новый маршрут №12 (Автовокзал — поселок 2-й участок)
Маршрут №12 проследует по улице Сутягина, проспектам Победы, Коммунистический, Ильича, а также улицам Темника, Калинина, Кирова, автомобильной дороге от Кирова до Забойщиков, Дундича, Масленникова.
С 3 января маршрут будет обслуживать один автобус малого класса. Первый рейс отправится от автовокзала в 6:15, а от поселка 2-й участок в 6:40. Последний рейс стартует от автовокзала в 20:50, а от поселка 2-й участок в 20:25. Заезд автобуса № 10 в поселок отменяется.
В Сосновском районе появится новый маршрут №149 (Осиновка — Кременкуль)
Маршрут проследует через деревни Осиновка, Малиновка, поселок Северный, по автомобильным дорогам Шершни и Обход города Челябинска, далее в село Кременкуль.
С 3 января маршрут будет обслуживаться одним автобусом малого класса. Первый рейс с 9 января будет отправляться от деревни Осиновка в 6:30, последний — в 18:40. Из Кременкуля — в 7:10 и в 19:15, соответственно. Расписание маршрута № 149 составлено таким образом, чтобы пассажиры могли пересесть на маршрут № 208 Полетаево — Долгодеревенское в Кременкуле.
В Челябинске изменится маршрут автобуса № 26 (ЧВВАКУШ — Агроуниверситет)
Маршрут продлят по проспекту Ленина от Южно-Уральского государственного университета до Агроуниверситета. В остальном — без изменений.
В Челябинске изменится маршрут автобуса № 33 (Фатеевка — Парк Гагарина)
Маршрут изменится в Ленинском районе. С 1 января он проследует по улицам Лизы Чайкиной, Масленникова.
В Челябинске изменится маршрут автобуса № 85 (Мамина — Новосинеглазово)
Движение маршрута изменится в Тракторозаводском районе. Там автобус пойдет по улице Первой Пятилетки вместо улицы Салютной.
В Челябинске изменится маршрут автобуса № 300 (Челябинск — Прохорово)
Маршрут автобуса продлевается от Большого Баландино до Прохорово. В деревне Прохорово сделана новая остановка, и оборудована разворотная площадка для удобства жителей.
В Копейске изменится маршрут автобуса №8 (Автовокзал — ЭТС)
С января автобус будет следовать по проспектам Ильича и Славы. Изменения внесены по просьбам пассажиров. Для передвижения по улицам Темника и Калинина можно воспользоваться автобуса №2, №10, №11, №19а, №22, №30, №30Б.
В Челябинской области в новогодние праздники-2025 изменится расписание автобусов между городами. Часть автобусов на время каникул отменены.
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