Ребенок погиб под колесами снегоуборочной техники в ЯНАО

В Пуровском районе ЯНАО произошла гибель несовершеннолетней после наезда снегоуборочной техники, прокуратурой организована случившегося. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокурором автономного округа поручено проведение проверки по факту гибели ребенка в Уренгой Пуровского района в результате наезда снегоуборочной техники. На место происшествия незамедлительно выехал сотрудник прокуратуры Нового Уренгоя», — передает пресс-служба ведомства.
Окружное следственное управление проводит доследственную проверку. На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником Пуровского межрайонного следственного отдела. Будут установлены все обстоятельства гибели ребенка и принято процессуальное решение.
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