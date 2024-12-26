26 декабря 2024

Ребенок погиб под колесами снегоуборочной техники в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла в Пуровском районе, архивное фото
Трагедия произошла в Пуровском районе, архивное фото Фото:

В Пуровском районе ЯНАО произошла гибель несовершеннолетней после наезда снегоуборочной техники, прокуратурой организована случившегося. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокурором автономного округа поручено проведение проверки по факту гибели ребенка в Уренгой Пуровского района в результате наезда снегоуборочной техники. На место происшествия незамедлительно выехал сотрудник прокуратуры Нового Уренгоя», — передает пресс-служба ведомства.

Окружное следственное управление проводит доследственную проверку. На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником Пуровского межрайонного следственного отдела. Будут установлены все обстоятельства гибели ребенка и принято процессуальное решение.

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В Пуровском районе ЯНАО произошла гибель несовершеннолетней после наезда снегоуборочной техники, прокуратурой организована случившегося. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокурором автономного округа поручено проведение проверки по факту гибели ребенка в Уренгой Пуровского района в результате наезда снегоуборочной техники. На место происшествия незамедлительно выехал сотрудник прокуратуры Нового Уренгоя», — передает пресс-служба ведомства. Окружное следственное управление проводит доследственную проверку. На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником Пуровского межрайонного следственного отдела. Будут установлены все обстоятельства гибели ребенка и принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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