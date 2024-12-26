Жители Тюмени встали в длинную очередь на входе в автовокзал. Очевидцы связывают это с большим количеством желающих уехать на новогодние праздники за город, сообщает telegram-канал «Тюмень №1».
«На кануне Нового года тюменцы рванули из города. Такая обстановка сейчас на автовокзале». — комментирует канал опубликованное видео.
На съемке видно, что очередь из желающих попасть в здание вокзала составляет не меньше 20-30 человек. Ажиотаж связан не только с большим количеством желающих уехать за город, но и с долгой процедурой досмотра пассажиров, пояснили URA.RU в главном управлении строительства региона.
«На входе в автовокзал очередь возникает периодически. В настоящее время сотрудники подразделения транспортной безопасности привлекли дополнительные силы для ускорения обязательной процедуры досмотра пассажиров», — сообщили агентству в ведомстве.
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