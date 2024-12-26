26 декабря 2024

Тюменцы встали в длинную очередь у дверей автовокзала. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Накануне нового года тюменцы ринулись за город
Накануне нового года тюменцы ринулись за город Фото:

Жители Тюмени встали в длинную очередь на входе в автовокзал. Очевидцы связывают это с большим количеством желающих уехать на новогодние праздники за город, сообщает telegram-канал «Тюмень №1».

«На кануне Нового года тюменцы рванули из города. Такая обстановка сейчас на автовокзале». — комментирует канал опубликованное видео.

На съемке видно, что очередь из желающих попасть в здание вокзала составляет не меньше 20-30 человек. Ажиотаж связан не только с большим количеством желающих уехать за город, но и с долгой процедурой досмотра пассажиров, пояснили URA.RU в главном управлении строительства региона.

«На входе в автовокзал очередь возникает периодически. В настоящее время сотрудники подразделения транспортной безопасности привлекли дополнительные силы для ускорения обязательной процедуры досмотра пассажиров», — сообщили агентству в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени встали в длинную очередь на входе в автовокзал. Очевидцы связывают это с большим количеством желающих уехать на новогодние праздники за город, сообщает telegram-канал «Тюмень №1». «На кануне Нового года тюменцы рванули из города. Такая обстановка сейчас на автовокзале». — комментирует канал опубликованное видео. На съемке видно, что очередь из желающих попасть в здание вокзала составляет не меньше 20-30 человек. Ажиотаж связан не только с большим количеством желающих уехать за город, но и с долгой процедурой досмотра пассажиров, пояснили URA.RU в главном управлении строительства региона. «На входе в автовокзал очередь возникает периодически. В настоящее время сотрудники подразделения транспортной безопасности привлекли дополнительные силы для ускорения обязательной процедуры досмотра пассажиров», — сообщили агентству в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...