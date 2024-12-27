Глава Росавиации: самолет AZAL дважды пытался приземлиться в Грозном

Глава Росавиации Дмитрий Ядров подчеркнул, что несмотря на введенный в Чечне план «Ковер», экипаж потерпевшего крушение самолета AZAL пыталась дважды посадить самолет в Грозном. После того, как ни одна попытка не удалась, экипаж воздушного судна самостоятельно принял решение полететь в Актау (Казахстан). Об этом Ядров рассказал журналистам.
«В районе аэропорта Грозный вводился режим „Ковер“, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов. <...> Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», — сказал Ядров журналистам ТАСС. Отмечается. что Актау находится примерно в 1700 километрах от Грозного.
До этого в Росавиации намекали на потенциальную причастность Украины к крушению самолета. По словам главы ведомства, тогда обстановка в Грозном была сложная. Также погодные условия, в частности, плотный туман, помешали самолету приземлиться в Чечне, добавлял Ядров.
Самолет Embraer потерпел крушение в районе Актау, передает 360.Ru. По официальной версии, тогда погибли 38 человек. Изначально самолет запрашивал экстренную посадку, так как он получил повреждения во время полета. Россия направила медпомощь в Казахстан после крушения самолета, передает «Ридус».
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