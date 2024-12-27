Глава Росавиации заявил о вине Украины при падении самолета в Актау

Росавиация: Грозный не принял самолет AZAL из-за плана «Ковер»
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Глава Росавиации рассказал, как Украина могла быть причастна к крушению самолета Embraer
Глава Росавиации рассказал, как Украина могла быть причастна к крушению самолета Embraer Фото:

Глава Росавиации Дмитрий Ядров намекнул на потенциальную причастность украинских сил к крушению самолета Azerbaijan Airlines в районе Актау (Казахстан). Он уточнил, самолет не смог приземлиться в аэропорту Грозного, так как в это время там был введен план «Ковер». Режим, предусматривающий немедленных уход судов из воздушного пространства, был введен из-за атаки ВСУ.

«Отмечу, что обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ», — подчеркнул Ядров журналистам ТАСС. 

Глава Росавиации также рассказал, почему изначально Грозный отказал в экстренной посадке самолету Embraer. По его словам. в тот момент в республике действовал план «Ковер». Также на территории был зафиксирован плотный туман. Ядров подчеркнул, что Росавиация готова оказывать все возможную поддержку коллегам из Азербайджана и Казахстана для расследования происшествия.

Самолет Embraer потерпел крушение в районе Актау накануне. На борту воздушного судна находились 67 человек. Погибли 38 пассажиров. 

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Глава Росавиации Дмитрий Ядров намекнул на потенциальную причастность украинских сил к крушению самолета Azerbaijan Airlines в районе Актау (Казахстан). Он уточнил, самолет не смог приземлиться в аэропорту Грозного, так как в это время там был введен план «Ковер». Режим, предусматривающий немедленных уход судов из воздушного пространства, был введен из-за атаки ВСУ. «Отмечу, что обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ», — подчеркнул Ядров журналистам ТАСС.  Глава Росавиации также рассказал, почему изначально Грозный отказал в экстренной посадке самолету Embraer. По его словам. в тот момент в республике действовал план «Ковер». Также на территории был зафиксирован плотный туман. Ядров подчеркнул, что Росавиация готова оказывать все возможную поддержку коллегам из Азербайджана и Казахстана для расследования происшествия. Самолет Embraer потерпел крушение в районе Актау накануне. На борту воздушного судна находились 67 человек. Погибли 38 пассажиров. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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