Глава Росавиации заявил о вине Украины при падении самолета в Актау

Глава Росавиации Дмитрий Ядров намекнул на потенциальную причастность украинских сил к крушению самолета Azerbaijan Airlines в районе Актау (Казахстан). Он уточнил, самолет не смог приземлиться в аэропорту Грозного, так как в это время там был введен план «Ковер». Режим, предусматривающий немедленных уход судов из воздушного пространства, был введен из-за атаки ВСУ.
«Отмечу, что обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ», — подчеркнул Ядров журналистам ТАСС.
Глава Росавиации также рассказал, почему изначально Грозный отказал в экстренной посадке самолету Embraer. По его словам. в тот момент в республике действовал план «Ковер». Также на территории был зафиксирован плотный туман. Ядров подчеркнул, что Росавиация готова оказывать все возможную поддержку коллегам из Азербайджана и Казахстана для расследования происшествия.
Самолет Embraer потерпел крушение в районе Актау накануне. На борту воздушного судна находились 67 человек. Погибли 38 пассажиров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.