С какими болезнями пермяки вызывают скорую на новогодних каникулах

В новогодние каникулы пермяки жалуются врачам на ОРВИ и алкогольное опьянение

31 декабря 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Более 10 тысяч вызовов поступает скорой помощи за новогодние праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Перми и соседних территорий регулярно вызывают скорую помощь в новогодние каникулы. Традиционно за праздничную неделю Пермская подстанция скорой помощи насчитывает более 10 000 вызовов. О том, какие вызовы и жалобы у пермяков самые популярные — читайте в материале ниже. На первом месте по количеству вызовов стоит ОРВИ. За каникулярную неделю 2024 года жители Перми, Пермского округа, Добрянки, Ильинского и Краснокамска вызвали медиков за жалобой на вирусную инфекцию 4 524 раза. На втором по популярности месте повышенное давление. За восемь дней с жалобой на гипертонию скорую вызвали 1378 человек. Тройку лидеров замыкают травмы и болезни под воздействием алкоголя. Врачей для пермяков, перебравших со спиртным за праздничные дни, вызвали 619 раз. При этом мужчины получили вдвое больше травм в пьяном состоянии, чем женщины. Также пермяки часто жалуются на болезни сердца и просят у врачей помощи, когда болеют пневмонией. Всего за новогодние каникулы 2024 года скорую помощь в Перми и окрестностях вызывали 13 924 раза. В больницу доставлено 3 729 пациентов. Около полутора тысяч вызовов оказались безрезультатными, то есть врачи не смогли попасть к пациенту. В среднем скорая приезжала к людям за 15 минут. За каникулы в 2024 году медики скорой помощи 42 раза выезжали на автомобильные аварии и происшествия на дороге. Помощь оказана 19 пермякам. Погибших на дорогах Перми и окрестностей за праздничные дни не было. За первую неделю года врачи скорой зафиксировали 33 обморожения и переохлаждения, 34 инфаркта миокарда, 92 случая ковида и 169 различных травм, которые пермяки получили на улице и в общественных местах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми и соседних территорий регулярно вызывают скорую помощь в новогодние каникулы. Традиционно за праздничную неделю Пермская подстанция скорой помощи насчитывает более 10 000 вызовов. О том, какие вызовы и жалобы у пермяков самые популярные — читайте в материале ниже. На первом месте по количеству вызовов стоит ОРВИ. За каникулярную неделю 2024 года жители Перми, Пермского округа, Добрянки, Ильинского и Краснокамска вызвали медиков за жалобой на вирусную инфекцию 4 524 раза. На втором по популярности месте повышенное давление. За восемь дней с жалобой на гипертонию скорую вызвали 1378 человек. Тройку лидеров замыкают травмы и болезни под воздействием алкоголя. Врачей для пермяков, перебравших со спиртным за праздничные дни, вызвали 619 раз. При этом мужчины получили вдвое больше травм в пьяном состоянии, чем женщины. Также пермяки часто жалуются на болезни сердца и просят у врачей помощи, когда болеют пневмонией. Всего за новогодние каникулы 2024 года скорую помощь в Перми и окрестностях вызывали 13 924 раза. В больницу доставлено 3 729 пациентов. Около полутора тысяч вызовов оказались безрезультатными, то есть врачи не смогли попасть к пациенту. В среднем скорая приезжала к людям за 15 минут. За каникулы в 2024 году медики скорой помощи 42 раза выезжали на автомобильные аварии и происшествия на дороге. Помощь оказана 19 пермякам. Погибших на дорогах Перми и окрестностей за праздничные дни не было. За первую неделю года врачи скорой зафиксировали 33 обморожения и переохлаждения, 34 инфаркта миокарда, 92 случая ковида и 169 различных травм, которые пермяки получили на улице и в общественных местах.