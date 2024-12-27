Челябинская певица Рыжковская выступит в финале шоу перевоплощений на ТНТ. Фото

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В первом выпуске шоу Рыжковская перевоплотилась в певицу Лолиту Милявскую Фото:

Кристина Рыжковская, талантливая певица из Челябинской области, пробилась в финал музыкального шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ, где поборется за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU 27 декабря сообщили в пресс-службе телеканала.

«В финальном выпуске зрители смогут увидеть челябинскую джазовую певицу, экс-солистку ансамбля „Уральский диксиленд“ Игоря Бурко — Кристину Рыжковскую. Девушка уже демонстрировала свои вокальные и артистические способности на проекте, превратившись в известных исполнителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

Рыжковская родом из Златоуста. Имеет богатый опыт выступлений на джазовых фестивалях не только в России, но и за рубежом.

В первом выпуске шоу Рыжковская перевоплотилась в певицу Лолиту Милявскую, что принесло ей широкое признание и положительные отзывы как от жюри, так и от зрителей. Финальный выпуск шоу «Ярче звезд, где Рыжковская будет бороться за победу, состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени на телеканале ТНТ.

В финальном выпуске зрители смогут увидеть челябинскую джазовую певицу Кристину Рыжковскую
В финальном выпуске зрители смогут увидеть челябинскую джазовую певицу Кристину Рыжковскую

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Кристина Рыжковская, талантливая певица из Челябинской области, пробилась в финал музыкального шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ, где поборется за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU 27 декабря сообщили в пресс-службе телеканала. «В финальном выпуске зрители смогут увидеть челябинскую джазовую певицу, экс-солистку ансамбля „Уральский диксиленд“ Игоря Бурко — Кристину Рыжковскую. Девушка уже демонстрировала свои вокальные и артистические способности на проекте, превратившись в известных исполнителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. Рыжковская родом из Златоуста. Имеет богатый опыт выступлений на джазовых фестивалях не только в России, но и за рубежом. В первом выпуске шоу Рыжковская перевоплотилась в певицу Лолиту Милявскую, что принесло ей широкое признание и положительные отзывы как от жюри, так и от зрителей. Финальный выпуск шоу «Ярче звезд, где Рыжковская будет бороться за победу, состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени на телеканале ТНТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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