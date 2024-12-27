Челябинская певица Рыжковская выступит в финале шоу перевоплощений на ТНТ. Фото

27 декабря 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

В первом выпуске шоу Рыжковская перевоплотилась в певицу Лолиту Милявскую Фото: Размик Закарян © URA.RU Кристина Рыжковская, талантливая певица из Челябинской области, пробилась в финал музыкального шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ, где поборется за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU 27 декабря сообщили в пресс-службе телеканала. «В финальном выпуске зрители смогут увидеть челябинскую джазовую певицу, экс-солистку ансамбля „Уральский диксиленд“ Игоря Бурко — Кристину Рыжковскую. Девушка уже демонстрировала свои вокальные и артистические способности на проекте, превратившись в известных исполнителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. Рыжковская родом из Златоуста. Имеет богатый опыт выступлений на джазовых фестивалях не только в России, но и за рубежом. В первом выпуске шоу Рыжковская перевоплотилась в певицу Лолиту Милявскую, что принесло ей широкое признание и положительные отзывы как от жюри, так и от зрителей. Финальный выпуск шоу «Ярче звезд, где Рыжковская будет бороться за победу, состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени на телеканале ТНТ. В финальном выпуске зрители смогут увидеть челябинскую джазовую певицу Кристину Рыжковскую Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кристина Рыжковская, талантливая певица из Челябинской области, пробилась в финал музыкального шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ, где поборется за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Об этом URA.RU 27 декабря сообщили в пресс-службе телеканала. «В финальном выпуске зрители смогут увидеть челябинскую джазовую певицу, экс-солистку ансамбля „Уральский диксиленд“ Игоря Бурко — Кристину Рыжковскую. Девушка уже демонстрировала свои вокальные и артистические способности на проекте, превратившись в известных исполнителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. Рыжковская родом из Златоуста. Имеет богатый опыт выступлений на джазовых фестивалях не только в России, но и за рубежом. В первом выпуске шоу Рыжковская перевоплотилась в певицу Лолиту Милявскую, что принесло ей широкое признание и положительные отзывы как от жюри, так и от зрителей. Финальный выпуск шоу «Ярче звезд, где Рыжковская будет бороться за победу, состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени на телеканале ТНТ.