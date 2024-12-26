В Ханты-Мансийске выделили восемь площадок, в Сургуте - три, а в Нижневартовске - две
Власти городов ХМАО определили специальные места, где жители смогут запустить фейерверки. Об этом сообщили в мэриях Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска.
Использование пиротехники должно происходить в соответствии с инструкцией и на безопасном расстоянии от людей. «За несоблюдение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков предусмотрена административная ответственность», — предупредили в муниципалитетах округа.
Ханты-Мансийск
- Автостоянка напротив ТЦ «Гостиный двор» (ул. Энгельса, 1);
- Автостоянка в районе культурно-туристического комплекса «Археопарк» (ул. Объездная, 29);
- Автостоянка в районе конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» (ул. Студенческая, 19);
- Автостоянка в районе храмового комплекса «Во имя Воскресения Христова» (ул. Гагарина, 9);
- Автостоянка в районе гостиницы «Олимпийская» (ул. Энгельса, 45);
- Площадка в районе стелы-памятного знака «Первооткрывателям Земли Югорской» (ул. Первооткрывателей, 1);
- Набережная реки Иртыш в районе автовокзала (ул. Бориса Щербины, 3);
- Набережная реки Иртыш в микрорайоне «Иртыш».
Сургут
- Спортивное ядро в микрорайоне №35 А;
- Площадь перед театром Сургутского государственного университета;
- Пустырь между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.
Нижневартовск
- Набережная реки Оби в районе пересечения улицы Пикмана и проспекта Победы
- Территория Комсомольского озера в районе лыжной базы
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