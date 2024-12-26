26 декабря 2024

Где будут запускать салюты в ХМАО. Инфографика

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В Ханты-Мансийске выделили восемь площадок, в Сургуте - три, а в Нижневартовске - две
В Ханты-Мансийске выделили восемь площадок, в Сургуте - три, а в Нижневартовске - две Фото:

Власти городов ХМАО определили специальные места, где жители смогут запустить фейерверки. Об этом сообщили в мэриях Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска.

Использование пиротехники должно происходить в соответствии с инструкцией и на безопасном расстоянии от людей. «За несоблюдение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков предусмотрена административная ответственность», — предупредили в муниципалитетах округа.

Ханты-Мансийск

  • Автостоянка напротив ТЦ «Гостиный двор» (ул. Энгельса, 1);
  • Автостоянка в районе культурно-туристического комплекса «Археопарк» (ул. Объездная, 29);
  • Автостоянка в районе конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» (ул. Студенческая, 19);
  • Автостоянка в районе храмового комплекса «Во имя Воскресения Христова» (ул. Гагарина, 9);
  • Автостоянка в районе гостиницы «Олимпийская» (ул. Энгельса, 45);
  • Площадка в районе стелы-памятного знака «Первооткрывателям Земли Югорской» (ул. Первооткрывателей, 1);
  • Набережная реки Иртыш в районе автовокзала (ул. Бориса Щербины, 3);
  • Набережная реки Иртыш в микрорайоне «Иртыш».

Сургут

  • Спортивное ядро в микрорайоне №35 А;
  • Площадь перед театром Сургутского государственного университета;
  • Пустырь между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

Нижневартовск

  • Набережная реки Оби в районе пересечения улицы Пикмана и проспекта Победы
  • Территория Комсомольского озера в районе лыжной базы

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Власти городов ХМАО определили специальные места, где жители смогут запустить фейерверки. Об этом сообщили в мэриях Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Использование пиротехники должно происходить в соответствии с инструкцией и на безопасном расстоянии от людей. «За несоблюдение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков предусмотрена административная ответственность», — предупредили в муниципалитетах округа. Ханты-Мансийск Сургут Нижневартовск
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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