В Тюмени приостановили строительство высотки у ЦУМа

Высотка возле ЦУМа рискует стать долгостроем
В центре Тюмени приостановили строительство делового центра, примыкающего к ЦУМу. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. Там отметили, что работы планируют возобновить в 2025 году силами другого инвестора.
«Собственник приостановил строительство до 2025 года. Уведомил об этом Госстройнадзор. Сейчас к проекту подключается новый инвестор, и он собирается в следующем году стройку возобновлять», — сообщили в ГУС.
Завершить строительство центра планировалось к 2024 году. В здании планировалось сделать смотровую площадку, бассейн и спортзал.
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