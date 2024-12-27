В Тюмени приостановили строительство высотки у ЦУМа

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Высотка возле ЦУМа рискует стать долгостроем
Высотка возле ЦУМа рискует стать долгостроем Фото:

В центре Тюмени приостановили строительство делового центра, примыкающего к ЦУМу. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. Там отметили, что работы планируют возобновить в 2025 году силами другого инвестора.

«Собственник приостановил строительство до 2025 года. Уведомил об этом Госстройнадзор. Сейчас к проекту подключается новый инвестор, и он собирается в следующем году стройку возобновлять», — сообщили в ГУС.

Завершить строительство центра планировалось к 2024 году. В здании планировалось сделать смотровую площадку, бассейн и спортзал.

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В центре Тюмени приостановили строительство делового центра, примыкающего к ЦУМу. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. Там отметили, что работы планируют возобновить в 2025 году силами другого инвестора. «Собственник приостановил строительство до 2025 года. Уведомил об этом Госстройнадзор. Сейчас к проекту подключается новый инвестор, и он собирается в следующем году стройку возобновлять», — сообщили в ГУС. Завершить строительство центра планировалось к 2024 году. В здании планировалось сделать смотровую площадку, бассейн и спортзал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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