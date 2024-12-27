«Потеряла сознание, а меня обвинили в притворстве»: как руководство выживает учителей из тюменской школы

Руководство средней школы в селе Тюнево (Тюменская область) доводит учителей до обморока и увольнения. Об этом URA.RU рассказала педагог учреждения Ирина Кудратова-Брумер.
«Все началось с того, что директор начала проявлять ко мне особое внимание, которое выливалось в грубые разговоры и публичные оскорбления. Вопиющим случаем стала потеря сознания на рабочем месте. В тот день директор потребовала от меня объяснительную по поводу инцидента в спортзале с моим учеником: он получил травму на уроке, в чем директор обвинила меня. Это вызвало у меня сильное нервное напряжение, и в середине дня я потеряла сознание на уроке. Когда скорая приехала, они зафиксировали у меня тахикардию и высокое давление. Директор устроила неприятный разговор, обвиняя меня в притворстве», — рассказала педагог.
Ирина Кудратова-Брумер добавляет, что после инцидента написала на директора Светлану Новицкую жалобу в департамент образования. С тех пор, по словам учителя, ситуация усугубилось.
Конфликт обострился, когда педагог отказалась от дополнительной нагрузки. Тогда же директор начала вынуждать ее отдать классное руководство. Тюменка добавляет, что с приходом нового директора за это время уволилось еще два учителя. Сама же Ирина также собирается писать заявление на увольнение.
На защиту учителя встали родители ее учеников и сами дети. Они записали видео, где просили оставить любимого педагога.
Корреспонденту агентства не удалось связаться в директором тюневской средней школы. В департамент образования отправлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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