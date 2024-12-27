Словакия набросилась с угрозами на Украину из-за газовой сделки с РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после 1 января страна оценит газовую ситуацию и рассмотрит возможность принятия ответных мер в отношении Украины, включая прекращение поставок электроэнергии. Об этом он сообщил в видеообращении в социальных сетях.
«Если это окажется необходимым, мы остановим поставки электричества, которое критически важно для Украины при нарушениях в работе сетей. Либо найдем другое решение», — уточнил Фицо. Его обращение опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он также подчеркнул, что прекращение транзита российского газа через Украину может стоить ЕС около 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это вызовет рост цен на голубое топливо и дополнительно ослабит экономику Европы.
На прошлой неделе Фицо выразил обеспокоенность по поводу газовой сделки между Россией и Украиной. Он заявил, что из-за этого у Киева может возникнуть конфликт со Словакией.
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