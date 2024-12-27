27 декабря 2024

Словакия набросилась с угрозами на Украину из-за газовой сделки с РФ

Фицо начал угрожать Украине из-за сорванной газовой сделки с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Договор о транзите газа через Украину заканчивается 1 января
Договор о транзите газа через Украину заканчивается 1 января Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после 1 января страна оценит газовую ситуацию и рассмотрит возможность принятия ответных мер в отношении Украины, включая прекращение поставок электроэнергии. Об этом он сообщил в видеообращении в социальных сетях.

«Если это окажется необходимым, мы остановим поставки электричества, которое критически важно для Украины при нарушениях в работе сетей. Либо найдем другое решение», — уточнил Фицо. Его обращение опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также подчеркнул, что прекращение транзита российского газа через Украину может стоить ЕС около 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это вызовет рост цен на голубое топливо и дополнительно ослабит экономику Европы.

На прошлой неделе Фицо выразил обеспокоенность по поводу газовой сделки между Россией и Украиной. Он заявил, что из-за этого у Киева может возникнуть конфликт со Словакией.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после 1 января страна оценит газовую ситуацию и рассмотрит возможность принятия ответных мер в отношении Украины, включая прекращение поставок электроэнергии. Об этом он сообщил в видеообращении в социальных сетях. «Если это окажется необходимым, мы остановим поставки электричества, которое критически важно для Украины при нарушениях в работе сетей. Либо найдем другое решение», — уточнил Фицо. Его обращение опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Он также подчеркнул, что прекращение транзита российского газа через Украину может стоить ЕС около 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это вызовет рост цен на голубое топливо и дополнительно ослабит экономику Европы. На прошлой неделе Фицо выразил обеспокоенность по поводу газовой сделки между Россией и Украиной. Он заявил, что из-за этого у Киева может возникнуть конфликт со Словакией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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