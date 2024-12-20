Словакия пригрозила Украине конфликтом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом в случае препятствования транзиту российского газа через ее территорию. Об этом словацкий лидер сообщил в своих соцсетях.
«Если [глава Украины Владимир] Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — написал Фицо в своем посте на Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Словацкий лидер также напомнил, что его страна оказывает поддержку Украине и ожидает аналогичных действий солидарности со стороны Киева.
Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце года, при этом Киев не планирует его продлевать. Россия также отказалась заключать контракты со следующего года на поставки собственного газа. Некоторые европейские компании считают, что если транзит прекратится, то это создаст угрозу энергетической и экономической безопасности в Европе. Потери одной только Словаки составят более 220 миллионов евро, передает «Национальная служба новостей».
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