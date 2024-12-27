27 декабря 2024

В Екатеринбурге таинственно исчез 28-летний парень, работает полиция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местоположение пропавшего неизвестно с 12 декабря (архивное фото)
Местоположение пропавшего неизвестно с 12 декабря (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 28-летний Никита Осинцев. Его местоположение неизвестно с 12 декабря. Поисками молодого человека занимается полиция и волонтеры, сообщает пресс-служба регионального отделения поискового отряда «Прорыв».

«Пропал человек! Осинцев Никита Витальевич, 28 лет. Дата пропажи: 12.12.2024 г. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Чкаловский. Рост: 185 см. Телосложение: плотное. Цвет глаз: зелёный. Цвет волос: русые», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Розыском пропавшего занимается УМВД России по городу Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить по телефону +7 343 356 42 13 или 112, 102. Также об Осинцеве можно рассказать руководителю отряда «Прорыв» по номеру +7 900 044 02 20 (Наталия).

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пропал 28-летний Никита Осинцев. Его местоположение неизвестно с 12 декабря. Поисками молодого человека занимается полиция и волонтеры, сообщает пресс-служба регионального отделения поискового отряда «Прорыв». «Пропал человек! Осинцев Никита Витальевич, 28 лет. Дата пропажи: 12.12.2024 г. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Чкаловский. Рост: 185 см. Телосложение: плотное. Цвет глаз: зелёный. Цвет волос: русые», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшего занимается УМВД России по городу Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить по телефону +7 343 356 42 13 или 112, 102. Также об Осинцеве можно рассказать руководителю отряда «Прорыв» по номеру +7 900 044 02 20 (Наталия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...