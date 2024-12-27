В Екатеринбурге пропал 28-летний Никита Осинцев. Его местоположение неизвестно с 12 декабря. Поисками молодого человека занимается полиция и волонтеры, сообщает пресс-служба регионального отделения поискового отряда «Прорыв».
«Пропал человек! Осинцев Никита Витальевич, 28 лет. Дата пропажи: 12.12.2024 г. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Чкаловский. Рост: 185 см. Телосложение: плотное. Цвет глаз: зелёный. Цвет волос: русые», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Розыском пропавшего занимается УМВД России по городу Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить по телефону +7 343 356 42 13 или 112, 102. Также об Осинцеве можно рассказать руководителю отряда «Прорыв» по номеру +7 900 044 02 20 (Наталия).
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