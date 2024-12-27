Клип снят на основе реальных кадров с мест происшествий
Огнеборец из Кургана Евгений Титов написал песню о боевых буднях и пожарном братстве. МЧС опубликовало клип на его стихи. Видео о героической профессии выложено в telegram-канале ведомства.
«Песня Евгения Титова не оставит равнодушным никого. Чрезвычайное видео о героической профессии подготовлено к Дню спасателя», — сообщает МЧС.
Видеоряд собран из реальных кадров, сделанных во время работы курганских пожарных на объектах. «Толпа в ожидании чуда стоит, кто критикует, кто просто кричит...», — поется в песне о буднях огнеборцев, которые каждый день рискуют жизнью.
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