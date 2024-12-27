27 декабря 2024

На песню курганского огнеборца сняли клип. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип снят на основе реальных кадров с мест происшествий
Клип снят на основе реальных кадров с мест происшествий Фото:

Огнеборец из Кургана Евгений Титов написал песню о боевых буднях и пожарном братстве. МЧС опубликовало клип на его стихи. Видео о героической профессии выложено в telegram-канале ведомства.

«Песня Евгения Титова не оставит равнодушным никого. Чрезвычайное видео о героической профессии подготовлено к Дню спасателя», — сообщает МЧС.

Видеоряд собран из реальных кадров, сделанных во время работы курганских пожарных на объектах. «Толпа в ожидании чуда стоит, кто критикует, кто просто кричит...», — поется в песне о буднях огнеборцев, которые каждый день рискуют жизнью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Огнеборец из Кургана Евгений Титов написал песню о боевых буднях и пожарном братстве. МЧС опубликовало клип на его стихи. Видео о героической профессии выложено в telegram-канале ведомства. «Песня Евгения Титова не оставит равнодушным никого. Чрезвычайное видео о героической профессии подготовлено к Дню спасателя», — сообщает МЧС. Видеоряд собран из реальных кадров, сделанных во время работы курганских пожарных на объектах. «Толпа в ожидании чуда стоит, кто критикует, кто просто кричит...», — поется в песне о буднях огнеборцев, которые каждый день рискуют жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...