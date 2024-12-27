Рост цен на алкоголь, сигареты и госпошлины: какие изменения ждут россиян с 1 января

С 1 января в России поднимут акцизы на алкоголь и сигареты

28 декабря 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Грядущие изменения коснутся жизни россиян в различных сферах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 2025 года россиян затронет волна законодательных изменений. Они коснутся различных сфер — юридической, медицинской, услуг сервиса и других направлений. Перемены, вызванные повышением акцизов и тарифов, создадут новые финансовые реалии для граждан всех возрастов, заставляя пересмотреть привычки и расходы в условиях растущей инфляции. Чего ожидать с 1 января — в материале URA.RU. Алкоголь, сигареты и газировка станут дороже Акцизы будут увеличены в целях корректировки экономических показателей. Наиболее значительное увеличение коснется этилового спирта в крепком алкоголе, где ставка акциза вырастет на 15% — с 643 до 740 рублей. Также будут изменены ставки на сидр, пуаре, медовуху и пиво различной крепости. Например, акцизы для пива с долей спирта свыше 8,6 процента в следующем году составят 56 рублей за литр. Повышенные акцизы затронут и газировку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дополнительно закон предусматривает изменения в определении подакцизных товаров и расчете акцизов на сладкие напитки. С нового года акциз на них будет увеличен с 7 до 10 рублей за литр. Налог на табачные изделия, включая сигареты и папиросы, будет повышен до 2945 рублей за тысячу единиц плюс 18% от оценочной стоимости, которая рассчитывается на основе максимальной розничной цены. При этом минимальный размер налога будет не ниже четырех тысяч рублей за тысячу штук. Прогрессивная шкала НДФЛ Будет введена прогрессивная шкала налогообложения. Она предусматривает различные ставки НДФЛ в зависимости от уровня дохода граждан с градацией от 13% до 22%. Новая шкала НДФЛ начнет действовать с 2025 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лица, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, продолжат уплачивать подоходный налог по ставке 13%. Для тех, кто зарабатывает от 2,4 до пяти миллионов рублей в год, налоговая ставка составит 15%. Граждане с доходом от пяти до 20 миллионов рублей будут платить подоходный налог по ставке 18%. Ставка налога для лиц, получающих от 20 до 50 миллионов рублей в год, увеличится до 20%, а для тех, кто зарабатывает свыше 50 миллионов рублей, подоходный налог составит 22%. Кратный рост госпошлин С 1 января 2025 года в России значительно вырастут ставки госпошлин за ряд административных услуг. Так, госпошлина за регистрацию расторжения брака увеличится с 650 до 5000 рублей, а за смену имени, фамилии или отчества — с 1600 до 5000 рублей. Кроме того, размер госпошлины для физических лиц при регистрации сделок с недвижимостью теперь будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Также начнут действовать положения закона от 23 ноября 2024 года № 389-ФЗ, уравнивающего размеры госпошлин для физических и юридических лиц при регистрации программ для ЭВМ. Новый вид страховки В России появится новый вид страхования — долевое страхование жизни. Оно предназначено не только для защиты жизни и здоровья, но и для долгосрочного инвестирования и накопления средств. Ответственность за инвестиции будет нести страховщик. А если страхователь сам выбирает направления инвестирования, то риски лягут на него. Такая система уже функционирует во многих странах мира. Давление на малый бизнес ослабнет Сбор первичной статистики по малому бизнесу будет осуществляться строго по утвержденному Правительством РФ перечню показателей. Законодатели ожидают, что такое нововведение позволит значительно снизить административную нагрузку на предпринимателей. По действующим правилам, предприниматели обязаны сдавать более 150 форм официальной статистической отчетности, а также отвечать на запросы более тысячи форм от федеральных, региональных и муниципальных властей. Это приводит к тому, что на заполнение всех этих документов уходит около одного месяца в год. Законопроект, вступающий в силу с начала 2025 года, направлен на оптимизацию процесса сбора данных и уменьшение времени, затрачиваемого предпринимателями на бюрократические процедуры. ЦБ отменил ограничения на стоимость потребкредитов С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России отменит ограничения на полную стоимость потребительских кредитов. Полная стоимость кредита (ПСК) включает в себя все расходы заемщика в течение срока действия кредитного договора, включая проценты, страховку и другие сопутствующие платежи. Ограничение к ПСК по потребительским кредитам отменено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Регулятор подчеркивает, что несмотря на отмену ограничений, риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут контролироваться действующими макропруденциальными мерами. Ограничения на ПСК продолжат действовать для высокорискованных краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями. Волонтеры получат льготу на медуслуги Выплаты волонтерам на возмещение медицинских расходов будут освобождены от НДФЛ. Это решение направлено на поддержку добровольцев, оказывающих помощь в медицинских учреждениях. «Предложенная льгота актуальна, например, для добровольцев, которые намерены помогать в медицинских заведениях. Организаторам такой деятельности для начала нужно убедиться, что для этого нет противопоказаний по здоровью», — отмечается в официальном документе. Цифровая валюта и налоги Новый закон обязывает граждан декларировать операции с цифровыми валютами, если их сумма превышает 600 тысяч рублей в год. Тех, кто не выполнит эту норму, ожидает штраф. Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, должна учитываться как доход в момент ее поступления на электронный кошелек. В дальнейшем обращение криптовалюты будет подлежать налогообложению в общем порядке, как доходы-расходы от отчуждения имущества. Майнинг подвергнут более строгой отчетности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кроме того, закон предусматривает штрафы за несвоевременное предоставление операторами майнинговых инфраструктур сведений о майнинге цифровых валют налоговым органам. Его размер составит 40 тысяч рублей. Ветеринаров освободят от НДС Ветеринарные услуги, предоставляемые коммерческими клиниками, освободят от НДС. Соответствующие изменения введены законом № 416-ФЗ, принятым 29 ноября 2024 года. Изменение направлено на поддержку ветеринарных клиник, что должно сделать эту сферу обслуживания более доступной для владельцев животных. Наличка во всех сельских магазинах Сельским магазинам станет проще обращаться с наличностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Торговым точкам в сельских населенных пунктах разрешат использовать патентную систему налогообложения для оказания услуг по снятию и внесению наличных денег. Ранее предприниматели, использующие эту систему, не имели права предоставлять кредитные и иные финансовые услуги. Соответственно, такие ограничения не позволяли людям снимать наличные средства. Также нововведение призвано повысить финансовую инклюзивность сельских жителей, облегчив им доступ к основным банковским операциям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2025 года россиян затронет волна законодательных изменений. Они коснутся различных сфер — юридической, медицинской, услуг сервиса и других направлений. Перемены, вызванные повышением акцизов и тарифов, создадут новые финансовые реалии для граждан всех возрастов, заставляя пересмотреть привычки и расходы в условиях растущей инфляции. Чего ожидать с 1 января — в материале URA.RU. Акцизы будут увеличены в целях корректировки экономических показателей. Наиболее значительное увеличение коснется этилового спирта в крепком алкоголе, где ставка акциза вырастет на 15% — с 643 до 740 рублей. Также будут изменены ставки на сидр, пуаре, медовуху и пиво различной крепости. Например, акцизы для пива с долей спирта свыше 8,6 процента в следующем году составят 56 рублей за литр. Дополнительно закон предусматривает изменения в определении подакцизных товаров и расчете акцизов на сладкие напитки. С нового года акциз на них будет увеличен с 7 до 10 рублей за литр. Налог на табачные изделия, включая сигареты и папиросы, будет повышен до 2945 рублей за тысячу единиц плюс 18% от оценочной стоимости, которая рассчитывается на основе максимальной розничной цены. При этом минимальный размер налога будет не ниже четырех тысяч рублей за тысячу штук. Будет введена прогрессивная шкала налогообложения. Она предусматривает различные ставки НДФЛ в зависимости от уровня дохода граждан с градацией от 13% до 22%. Лица, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, продолжат уплачивать подоходный налог по ставке 13%. Для тех, кто зарабатывает от 2,4 до пяти миллионов рублей в год, налоговая ставка составит 15%. Граждане с доходом от пяти до 20 миллионов рублей будут платить подоходный налог по ставке 18%. Ставка налога для лиц, получающих от 20 до 50 миллионов рублей в год, увеличится до 20%, а для тех, кто зарабатывает свыше 50 миллионов рублей, подоходный налог составит 22%. С 1 января 2025 года в России значительно вырастут ставки госпошлин за ряд административных услуг. Так, госпошлина за регистрацию расторжения брака увеличится с 650 до 5000 рублей, а за смену имени, фамилии или отчества — с 1600 до 5000 рублей. Кроме того, размер госпошлины для физических лиц при регистрации сделок с недвижимостью теперь будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Также начнут действовать положения закона от 23 ноября 2024 года № 389-ФЗ, уравнивающего размеры госпошлин для физических и юридических лиц при регистрации программ для ЭВМ. В России появится новый вид страхования — долевое страхование жизни. Оно предназначено не только для защиты жизни и здоровья, но и для долгосрочного инвестирования и накопления средств. Ответственность за инвестиции будет нести страховщик. А если страхователь сам выбирает направления инвестирования, то риски лягут на него. Такая система уже функционирует во многих странах мира. Сбор первичной статистики по малому бизнесу будет осуществляться строго по утвержденному Правительством РФ перечню показателей. Законодатели ожидают, что такое нововведение позволит значительно снизить административную нагрузку на предпринимателей. По действующим правилам, предприниматели обязаны сдавать более 150 форм официальной статистической отчетности, а также отвечать на запросы более тысячи форм от федеральных, региональных и муниципальных властей. Это приводит к тому, что на заполнение всех этих документов уходит около одного месяца в год. Законопроект, вступающий в силу с начала 2025 года, направлен на оптимизацию процесса сбора данных и уменьшение времени, затрачиваемого предпринимателями на бюрократические процедуры. С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России отменит ограничения на полную стоимость потребительских кредитов. Полная стоимость кредита (ПСК) включает в себя все расходы заемщика в течение срока действия кредитного договора, включая проценты, страховку и другие сопутствующие платежи. Регулятор подчеркивает, что несмотря на отмену ограничений, риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут контролироваться действующими макропруденциальными мерами. Ограничения на ПСК продолжат действовать для высокорискованных краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями. Выплаты волонтерам на возмещение медицинских расходов будут освобождены от НДФЛ. Это решение направлено на поддержку добровольцев, оказывающих помощь в медицинских учреждениях. «Предложенная льгота актуальна, например, для добровольцев, которые намерены помогать в медицинских заведениях. Организаторам такой деятельности для начала нужно убедиться, что для этого нет противопоказаний по здоровью», — отмечается в официальном документе. Новый закон обязывает граждан декларировать операции с цифровыми валютами, если их сумма превышает 600 тысяч рублей в год. Тех, кто не выполнит эту норму, ожидает штраф. Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, должна учитываться как доход в момент ее поступления на электронный кошелек. В дальнейшем обращение криптовалюты будет подлежать налогообложению в общем порядке, как доходы-расходы от отчуждения имущества. Кроме того, закон предусматривает штрафы за несвоевременное предоставление операторами майнинговых инфраструктур сведений о майнинге цифровых валют налоговым органам. Его размер составит 40 тысяч рублей. Ветеринарные услуги, предоставляемые коммерческими клиниками, освободят от НДС. Соответствующие изменения введены законом № 416-ФЗ, принятым 29 ноября 2024 года. Изменение направлено на поддержку ветеринарных клиник, что должно сделать эту сферу обслуживания более доступной для владельцев животных. Торговым точкам в сельских населенных пунктах разрешат использовать патентную систему налогообложения для оказания услуг по снятию и внесению наличных денег. Ранее предприниматели, использующие эту систему, не имели права предоставлять кредитные и иные финансовые услуги. Соответственно, такие ограничения не позволяли людям снимать наличные средства. Также нововведение призвано повысить финансовую инклюзивность сельских жителей, облегчив им доступ к основным банковским операциям.