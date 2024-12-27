27 декабря 2024

В Тюменской области подорожали гробы и могилы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области гробы подорожали на 9,4%
В Тюменской области гробы подорожали на 9,4% Фото:

В Тюменской области дорожают цены на ритуальные услуги. Средняя стоимость изготовления гроба повысилась почти на 10%, а рытья могилы — почти на 8%. Об этом сообщила руководитель Тюменьстата Лариса Сараева.

«Если сравнивать с показателями прошлого года, то рытье могил подорожало на 7,8%, а изготовление гроба — на 9,4%» — рассказала Сараева. Об этом пишет 72.RU.

В этом октябре стоимость рытья могил составляла 10 989 рублей. В прошлом году эта сумма была равна 6 630 рублям.

В Тюмени возле Червишевского кладбища официально открыли первый в регионе крематорий. Стоимость только процесса сожжения тела составляет 23 тысячи рублей, другие услуги и товары сюда не входят. Во сколько обойдутся похороны в тюменском крематории — в материале URA.RU.

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В Тюменской области дорожают цены на ритуальные услуги. Средняя стоимость изготовления гроба повысилась почти на 10%, а рытья могилы — почти на 8%. Об этом сообщила руководитель Тюменьстата Лариса Сараева. «Если сравнивать с показателями прошлого года, то рытье могил подорожало на 7,8%, а изготовление гроба — на 9,4%» — рассказала Сараева. Об этом пишет 72.RU. В этом октябре стоимость рытья могил составляла 10 989 рублей. В прошлом году эта сумма была равна 6 630 рублям. В Тюмени возле Червишевского кладбища официально открыли первый в регионе крематорий. Стоимость только процесса сожжения тела составляет 23 тысячи рублей, другие услуги и товары сюда не входят. Во сколько обойдутся похороны в тюменском крематории — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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