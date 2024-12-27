В Тюменской области подорожали гробы и могилы

В Тюменской области дорожают цены на ритуальные услуги. Средняя стоимость изготовления гроба повысилась почти на 10%, а рытья могилы — почти на 8%. Об этом сообщила руководитель Тюменьстата Лариса Сараева.
«Если сравнивать с показателями прошлого года, то рытье могил подорожало на 7,8%, а изготовление гроба — на 9,4%» — рассказала Сараева. Об этом пишет 72.RU.
В этом октябре стоимость рытья могил составляла 10 989 рублей. В прошлом году эта сумма была равна 6 630 рублям.
В Тюмени возле Червишевского кладбища официально открыли первый в регионе крематорий. Стоимость только процесса сожжения тела составляет 23 тысячи рублей, другие услуги и товары сюда не входят. Во сколько обойдутся похороны в тюменском крематории — в материале URA.RU.
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