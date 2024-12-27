ТСЖ выплатит пермячке 150 тысяч рублей за ветер и нервы

В Перми ветер сдул крышку мусорного бака и повредил автомобиль. Суд признал законным требование пермячки возместить ущерб и компенсировать моральный вред. Об этом рассказали в Индустриальном районном суде Перми.
«Автомобиль жительницы Индустриального района получил повреждения из-за незакрепленной крышки мусорного контейнера для ТКО, которая открылась из-за порывов ветра. В результате разбито заднее стекло и образовалась вмятина на крыше. Эксперт оценил рыночную стоимость восстановительного ремонта машины в 120,6 тыс рублей. Ущерб произошел по вине ТСЖ, которое не контролировало место размещение мусорных контейнеров и их фиксацию на специальной площадке», — сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» Индустриального районного суда Перми.
Истица представила заказ-наряд, подтверждающий расходы на ремонт автомобиля в размере 123,5 тыс рублей. Суд удовлетворил ее требования и решил взыскать с ответчика этот материальный ущерб. Также суд удовлетворил требования пермячки о взыскании с ТСЖ пяти тысяч рублей компенсации морального вреда, 15 тыс рублей штрафа и 14,8 тыс рублей судебных расходов. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что владельца пасеки в Платошино Пермского края обязали выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшему от укусов пчел. В суде был подтвержден факт обращения пострадавшего в больницу из-за аллергической реакции после укусов пчел.
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