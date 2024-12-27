Тюменцев ждет теплый, но ветреный день

Температура в Тюмени поднимется до -1 градуса
В Тюмени 28 декабря температура воздуха поднимется до -1 градуса. При этом, порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, сообщили синоптики Gismeteo.
«В Тюмени днем и ночью 28 декабря температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -1 до -4 градусов. Порывы ветра достигнут 10-11 метров в секунду», — написано на сайте.
Ожидается облачная погода без осадков. Влажность воздуха останется в пределах нормы.
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