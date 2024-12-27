27 декабря 2024

Тюменцев ждет теплый, но ветреный день

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в Тюмени поднимется до -1 градуса
Температура в Тюмени поднимется до -1 градуса Фото:

В Тюмени 28 декабря температура воздуха поднимется до -1 градуса. При этом, порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, сообщили синоптики Gismeteo.

«В Тюмени днем и ночью 28 декабря температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -1 до -4 градусов. Порывы ветра достигнут 10-11 метров в секунду», — написано на сайте.

Ожидается облачная погода без осадков. Влажность воздуха останется в пределах нормы.

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В Тюмени 28 декабря температура воздуха поднимется до -1 градуса. При этом, порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, сообщили синоптики Gismeteo. «В Тюмени днем и ночью 28 декабря температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -1 до -4 градусов. Порывы ветра достигнут 10-11 метров в секунду», — написано на сайте. Ожидается облачная погода без осадков. Влажность воздуха останется в пределах нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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