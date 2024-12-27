Силовики ХМАО подключились к поискам пропавших миллионов депутата Сердюка. Инсайд

Полиция ХМАО разбирается в конфликте депутата Сердюка и его бывшего партнера

28 декабря 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Лидер югорских эсеров Сердюк пытается заставить бывшего партнера вернуть 118 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики по второму кругу разбираются в конфликте депутата думы ХМАО Михаила Сердюка с бывшим компаньоном Валерием Шестаковичем. Поводом стала пропажа 118 миллионов рублей с банковских счетов фирмы «Сургутский ДСК», которая входила в бизнес-империю окружного парламентария. По данным источников URA.RU, полиция отказала Шестаковичу в возбуждении уголовного дела, но с этим не согласилась прокуратура. «Полиция провела проверку и приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Но с доводами силовиков не согласилась прокуратура. Она вернула материалы в сургутское УМВД для проведения дополнительных мероприятий», — рассказал инсайдер. До реорганизации Шестакович был директором «Сургутского ДСК», а затем компания была присоединена к основному активу парламентария — ДСК-1. Сердюк пытается через арбитражный суд заставить бывшего партнера вернуть 118 миллионов рублей. А Шестакович, в свою очередь, написал заявление в правоохранительные органы, уверяя, что стал жертвой мошенничества, и деньги перевели со счета компании по указанию депутата. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили факт отправки материалов на дополнительную проверку. В ДСК-1 не ответили на запросы. Ранее URA.RU писало о том, что в бизнес-империи депутата Сердюка пропали 118 миллионов рублей. Шестакович утверждает, что в момент исчезновения денег был в Волгоградском СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики по второму кругу разбираются в конфликте депутата думы ХМАО Михаила Сердюка с бывшим компаньоном Валерием Шестаковичем. Поводом стала пропажа 118 миллионов рублей с банковских счетов фирмы «Сургутский ДСК», которая входила в бизнес-империю окружного парламентария. По данным источников URA.RU, полиция отказала Шестаковичу в возбуждении уголовного дела, но с этим не согласилась прокуратура. «Полиция провела проверку и приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Но с доводами силовиков не согласилась прокуратура. Она вернула материалы в сургутское УМВД для проведения дополнительных мероприятий», — рассказал инсайдер. До реорганизации Шестакович был директором «Сургутского ДСК», а затем компания была присоединена к основному активу парламентария — ДСК-1. Сердюк пытается через арбитражный суд заставить бывшего партнера вернуть 118 миллионов рублей. А Шестакович, в свою очередь, написал заявление в правоохранительные органы, уверяя, что стал жертвой мошенничества, и деньги перевели со счета компании по указанию депутата. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили факт отправки материалов на дополнительную проверку. В ДСК-1 не ответили на запросы. Ранее URA.RU писало о том, что в бизнес-империи депутата Сердюка пропали 118 миллионов рублей. Шестакович утверждает, что в момент исчезновения денег был в Волгоградском СИЗО.