Минтранс Казахстана объяснил сообщение о взрыве баллона в упавшем самолете AZAL

Объявляя о взрыве кислородного баллона на самолете, следовавшего из Баку в Грозный и упавшего вблизи Актау, Астана опиралась на сведения российской стороны. Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана.
«Руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии», — заявили в казахстанском Министерстве транспорта. Информацию об этом передает TengriNews.
По уточненной информации Минтранса, данные о взрыве баллона были получены в 10:53 по местному времени. Отмечается, что информация, полученная от российской стороны, использовалась для организации работы спасательных служб и формирования точной хронологии событий. О взрыве баллона Минтранс заявил во время брифинга, состоявшегося после катастрофы.
Утром 25 декабря авиалайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 пассажиров, среди которых было пять членов экипажа. В результате трагедии 38 человек погибли, остальным пассажирам удалось выжить. После происшествия авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в десять российских городов.
Точные причины крушения самолета в Казахстане будут известны после окончания расследования. Однако, по словам министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева, заявил, что воздушное судно Embraer 190 разбилось вследствие внешнего вмешательства, передает 360.ru.
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