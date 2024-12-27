Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ

Азербайджан временно приостановил перелеты рейсов из Баку в десяток российских городов. Поводом послужило крушение самолета Embraer 190 в районе Актау, который совершал перелет из Баку в Грозный. Об этом сообщает компания AZAL.
«С 28 декабря 2024 года согласно решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана приостанавливаются: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ. Отметим, что 25 декабря AZAL принял решение о приостановке полетов из Баку в Грозный и Махачкалу», — передает канал авиалинии AZAL — Azerbaijan Airlines в соцсети X.
Также в компании подчеркнули, что самолет упал по причине физического и технического внешнего вмешательства. В Росавиации подчеркнули, что изначально самолет дважды пытался приземлиться в Грозном. Затем экипаж принял решение лететь в Актау (Казахстан). Там он и потерпел крушение. В результате 38 человек пострадали. Инцидент произошел 25 декабря.
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