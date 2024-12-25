Кадры из разбившегося в Казахстане самолета: что было за минуту до крушения и сразу после

Появилось видео из разбившегося в Казахстане самолета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опубликованы видео, снятые во время крушения самолета рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня)
Опубликованы видео, снятые во время крушения самолета рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Опубликованы кадры крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines около города Актау в Казахстане. Видео сняли пассажиры, находившиеся на борту в момент аварии.

На первом видео, которое публикует канал «РЕН ТВ». Там видно сброшенные кислородные маски и нервное состояние пассажиров. Им раздавали спасательные жилеты.

После того, как съемка была закончена, борт потерпел крушение. Видео сразу после аварийной жесткой посадки публикует telegram-канал 112. На этих кадрах можно увидеть разбросанные по салону вещи и лежащих людей. Слышны стоны и просьбы о помощи. 

Самолет рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находились 69 человек, в том числе — пять членов экипажа. Предварительно, известно о 32 выживших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опубликованы кадры крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines около города Актау в Казахстане. Видео сняли пассажиры, находившиеся на борту в момент аварии. На первом видео, которое публикует канал «РЕН ТВ». Там видно сброшенные кислородные маски и нервное состояние пассажиров. Им раздавали спасательные жилеты. После того, как съемка была закончена, борт потерпел крушение. Видео сразу после аварийной жесткой посадки публикует telegram-канал 112. На этих кадрах можно увидеть разбросанные по салону вещи и лежащих людей. Слышны стоны и просьбы о помощи.  Самолет рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находились 69 человек, в том числе — пять членов экипажа. Предварительно, известно о 32 выживших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...