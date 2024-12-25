Кадры из разбившегося в Казахстане самолета: что было за минуту до крушения и сразу после

Опубликованы кадры крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines около города Актау в Казахстане. Видео сняли пассажиры, находившиеся на борту в момент аварии.
На первом видео, которое публикует канал «РЕН ТВ». Там видно сброшенные кислородные маски и нервное состояние пассажиров. Им раздавали спасательные жилеты.
После того, как съемка была закончена, борт потерпел крушение. Видео сразу после аварийной жесткой посадки публикует telegram-канал 112. На этих кадрах можно увидеть разбросанные по салону вещи и лежащих людей. Слышны стоны и просьбы о помощи.
Самолет рейса Баку (Азербайджан) — Грозный (Чечня) потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находились 69 человек, в том числе — пять членов экипажа. Предварительно, известно о 32 выживших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
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