Автовладельцам придется искать другое место для парковки (архивное фото)
В Челябинске закрывается популярная многоуровневая парковка на Чичерина, 42в. Как сообщили URA.RU в администрации паркинга, крытая стоянка работает до конца января 2025 года.
«Работаем до конца января. Потом помещение продается», — рассказали URA.RU в администрации парковки.
Парковка расположена в удачном месте северо-западной части города. На ней годами парковались сотни машин на восьми этажах. Уже сейчас автовладельцам стоит подыскать новое место для стоянки.
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