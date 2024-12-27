27 декабря 2024

В Челябинске закрывается популярная многоуровневая парковка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пятой очереди ТРЦ "Гринвич". Екатеринбург, парковка, подземный гараж, подземная парковка
Автовладельцам придется искать другое место для парковки (архивное фото) Фото:

В Челябинске закрывается популярная многоуровневая парковка на Чичерина, 42в. Как сообщили URA.RU в администрации паркинга, крытая стоянка работает до конца января 2025 года.

«Работаем до конца января. Потом помещение продается», — рассказали URA.RU в администрации парковки.

Парковка расположена в удачном месте северо-западной части города. На ней годами парковались сотни машин на восьми этажах. Уже сейчас автовладельцам стоит подыскать новое место для стоянки.

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В Челябинске закрывается популярная многоуровневая парковка на Чичерина, 42в. Как сообщили URA.RU в администрации паркинга, крытая стоянка работает до конца января 2025 года. «Работаем до конца января. Потом помещение продается», — рассказали URA.RU в администрации парковки. Парковка расположена в удачном месте северо-западной части города. На ней годами парковались сотни машин на восьми этажах. Уже сейчас автовладельцам стоит подыскать новое место для стоянки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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