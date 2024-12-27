Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске закрывается популярная многоуровневая парковка 28 декабря 2024 в 10:31 Размер текста - 17 + Автовладельцам придется искать другое место для парковки (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске закрывается популярная многоуровневая парковка на Чичерина, 42в. Как сообщили URA.RU в администрации паркинга, крытая стоянка работает до конца января 2025 года. «Работаем до конца января. Потом помещение продается», — рассказали URA.RU в администрации парковки. Парковка расположена в удачном месте северо-западной части города. На ней годами парковались сотни машин на восьми этажах. Уже сейчас автовладельцам стоит подыскать новое место для стоянки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске закрывается популярная многоуровневая парковка на Чичерина, 42в. Как сообщили URA.RU в администрации паркинга, крытая стоянка работает до конца января 2025 года. «Работаем до конца января. Потом помещение продается», — рассказали URA.RU в администрации парковки. Парковка расположена в удачном месте северо-западной части города. На ней годами парковались сотни машин на восьми этажах. Уже сейчас автовладельцам стоит подыскать новое место для стоянки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям