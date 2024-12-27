В Челябинске 27 декабря пропал 15-летний Максим Н., которого в последний раз видели возле дома №20а по улице Сталеваров. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».
«Пропал 15-летний Максим Н. 27 декабря был замечен по адресу: г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 20а, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Рост мальчика 155 сантиметров, телосложение среднее, глаза серо-голубые, волосы русые средней длины. Особые приметы — носит очки. Был одет в темную куртку с желтыми вставками спереди и сзади, на голове — темная шапка, на ногах — угги.
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