Происшествия В Челябинске пропал 15-летний подросток. Фото 28 декабря 2024 в 09:50 Размер текста - 17 + Мальчик пропал еще 27 декабря Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске 27 декабря пропал 15-летний Максим Н., которого в последний раз видели возле дома №20а по улице Сталеваров. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Пропал 15-летний Максим Н. 27 декабря был замечен по адресу: г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 20а, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 155 сантиметров, телосложение среднее, глаза серо-голубые, волосы русые средней длины. Особые приметы — носит очки. Был одет в темную куртку с желтыми вставками спереди и сзади, на голове — темная шапка, на ногах — угги. Ребенок пропал в Металлургическом районе Челябинска Группа «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег) в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске 27 декабря пропал 15-летний Максим Н., которого в последний раз видели возле дома №20а по улице Сталеваров. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Пропал 15-летний Максим Н. 27 декабря был замечен по адресу: г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 20а, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 155 сантиметров, телосложение среднее, глаза серо-голубые, волосы русые средней длины. Особые приметы — носит очки. Был одет в темную куртку с желтыми вставками спереди и сзади, на голове — темная шапка, на ногах — угги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям