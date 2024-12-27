27 декабря 2024

В Копейске вандалы разгромили ледовый городок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Был разрушен ледовый лабиринт (архивное фото)
Был разрушен ледовый лабиринт (архивное фото) Фото:

В Копейске (Челябинская область), в поселке Вахрушево неизвестные разрушили ледовый городок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Частично поврежден ледовый лабиринт. Сломаны фигуры Деда Мороза и Снегурочки и цифры „2025“, — сообщили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что подано заявление в полицию по поводу случившегося. Нарушители будут найдены и выплатят денежный штраф. Сам городок, по распоряжению мэра Светланы Логановой, будет оперативно восстановлен.

В мэрии призвали жителей и гостей города бережно относиться к украшениям и не забираться на арт-объекты ледовых городков. Это не только нарушение закона, но и чревато травмами для тех, кто это делает. Во-первых, фигуры скользкие, а, во-вторых, световые инсталляции работают от электричества, и их разрушение чревато ударом тока.

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В Копейске (Челябинская область), в поселке Вахрушево неизвестные разрушили ледовый городок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Частично поврежден ледовый лабиринт. Сломаны фигуры Деда Мороза и Снегурочки и цифры „2025“, — сообщили в пресс-службе. В мэрии добавили, что подано заявление в полицию по поводу случившегося. Нарушители будут найдены и выплатят денежный штраф. Сам городок, по распоряжению мэра Светланы Логановой, будет оперативно восстановлен. В мэрии призвали жителей и гостей города бережно относиться к украшениям и не забираться на арт-объекты ледовых городков. Это не только нарушение закона, но и чревато травмами для тех, кто это делает. Во-первых, фигуры скользкие, а, во-вторых, световые инсталляции работают от электричества, и их разрушение чревато ударом тока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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