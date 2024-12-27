В Копейске (Челябинская область), в поселке Вахрушево неизвестные разрушили ледовый городок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Частично поврежден ледовый лабиринт. Сломаны фигуры Деда Мороза и Снегурочки и цифры „2025“, — сообщили в пресс-службе.
В мэрии добавили, что подано заявление в полицию по поводу случившегося. Нарушители будут найдены и выплатят денежный штраф. Сам городок, по распоряжению мэра Светланы Логановой, будет оперативно восстановлен.
В мэрии призвали жителей и гостей города бережно относиться к украшениям и не забираться на арт-объекты ледовых городков. Это не только нарушение закона, но и чревато травмами для тех, кто это делает. Во-первых, фигуры скользкие, а, во-вторых, световые инсталляции работают от электричества, и их разрушение чревато ударом тока.
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