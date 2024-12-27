Пермский кинофестиваль «Медвежонок» вышел на международный уровень

Пермский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» в 2025 году покажет фильмы не только российского, но и зарубежного производства. Мероприятие получило международный статус и пройдет с 30 мая по 1 июня.
«В 2025 году фестиваль детского, семейного кино и анимации „Медвежонок“ состоится в Перми в третий раз — с 30 мая по 1 июня. Отличительной особенностью мероприятия станет его международный статус. Включение события в Перечень международных фестивалей Минкультуры РФ позволяет проводить показы зарубежного кино», — сообщает Пермская кинокомиссия в telegram-комиссия.
В этом году «Медвежонок» показал 11 премьер. Фестиваль признали лучшим детским туристическим мероприятием в России. Организаторов отметили и на уровне региона — «Медвежонок» стал победителем конкурса «Лидер Пермского края». URA.RU публиковало фоторепортаж с открытия «Медвежонка-2024».
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