27 декабря 2024

Пермский кинофестиваль «Медвежонок» вышел на международный уровень

© Служба новостей «URA.RU»
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На «Медвежонке» дети не только смотрят фильмы, но и учатся снимать кино
На «Медвежонке» дети не только смотрят фильмы, но и учатся снимать кино Фото:

Пермский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» в 2025 году покажет фильмы не только российского, но и зарубежного производства. Мероприятие получило международный статус и пройдет с 30 мая по 1 июня.

«В 2025 году фестиваль детского, семейного кино и анимации „Медвежонок“ состоится в Перми в третий раз — с 30 мая по 1 июня. Отличительной особенностью мероприятия станет его международный статус. Включение события в Перечень международных фестивалей Минкультуры РФ позволяет проводить показы зарубежного кино», — сообщает Пермская кинокомиссия в telegram-комиссия.

В этом году «Медвежонок» показал 11 премьер. Фестиваль признали лучшим детским туристическим мероприятием в России. Организаторов отметили и на уровне региона — «Медвежонок» стал победителем конкурса «Лидер Пермского края». URA.RU публиковало фоторепортаж с открытия «Медвежонка-2024». 

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Пермский фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» в 2025 году покажет фильмы не только российского, но и зарубежного производства. Мероприятие получило международный статус и пройдет с 30 мая по 1 июня. «В 2025 году фестиваль детского, семейного кино и анимации „Медвежонок“ состоится в Перми в третий раз — с 30 мая по 1 июня. Отличительной особенностью мероприятия станет его международный статус. Включение события в Перечень международных фестивалей Минкультуры РФ позволяет проводить показы зарубежного кино», — сообщает Пермская кинокомиссия в telegram-комиссия. В этом году «Медвежонок» показал 11 премьер. Фестиваль признали лучшим детским туристическим мероприятием в России. Организаторов отметили и на уровне региона — «Медвежонок» стал победителем конкурса «Лидер Пермского края». URA.RU публиковало фоторепортаж с открытия «Медвежонка-2024». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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