Посол РФ в Мали Громыко: Украина открыла второй фронт в Африке

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Украина поддерживает незаконные военные формирования в Африке, заявил Громыко
Украина поддерживает незаконные военные формирования в Африке, заявил Громыко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина открыла второй фронт в Африке, не сумев одержать победу над Россией на поле боя. Об этом рассказал посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.

«Преступный режим украинского лидера Владимира Зеленского решил открыть второй фронт в Африке», — передает слова Громыко ТАСС. Он добавил, что Украина помогает незаконным вооруженным формированиям против стран, дружественных Москве.

В августе Мали разорвала дипотношения с Украиной после инцидента с атаками на своих военных со стороны боевиков, которых поддерживали украинские власти. Это стало сигналом для других государств континента. В результате дипломатические отношения с Киевом прекратили Нигер и Буркина-Фасо. 

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Украина открыла второй фронт в Африке, не сумев одержать победу над Россией на поле боя. Об этом рассказал посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко. «Преступный режим украинского лидера Владимира Зеленского решил открыть второй фронт в Африке», — передает слова Громыко ТАСС. Он добавил, что Украина помогает незаконным вооруженным формированиям против стран, дружественных Москве. В августе Мали разорвала дипотношения с Украиной после инцидента с атаками на своих военных со стороны боевиков, которых поддерживали украинские власти. Это стало сигналом для других государств континента. В результате дипломатические отношения с Киевом прекратили Нигер и Буркина-Фасо. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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