Украина открыла второй фронт в Африке, не сумев одержать победу над Россией на поле боя. Об этом рассказал посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.
«Преступный режим украинского лидера Владимира Зеленского решил открыть второй фронт в Африке», — передает слова Громыко ТАСС. Он добавил, что Украина помогает незаконным вооруженным формированиям против стран, дружественных Москве.
В августе Мали разорвала дипотношения с Украиной после инцидента с атаками на своих военных со стороны боевиков, которых поддерживали украинские власти. Это стало сигналом для других государств континента. В результате дипломатические отношения с Киевом прекратили Нигер и Буркина-Фасо.
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